Riudellots de la Selva acull la cinquena edició de la fira Fiporc

Tot a punt a Riudellots de la Selva per acollir el cap de setmana vinent la cinquena edició de Fiporc, la fira dedicada al món del porc. Durant dos dies es faran degustacions, exposicions, presentacions, tallers, demostracions del procés de matança i elaboració d’embotits, entre altres activitats que tenen el porc com a principal protagonista.

Entre les novetats d’aquesta edició hi ha la presència del col·lectiu Les Cuineres de Sils, que farà diverses demostracions de cuina en directe. També és novetat que tot el material amb què se serviran els tastets -plats, coberts, gots- serà compostable, en una aposta per la sostenibilitat i el medi ambient, segons destaca l’alcaldessa de Riudellots, Montserrat Roura. A més, la fira estrena pàgina web - www.fiporc.cat -, on es podrà consultar tota la programació, i l’apli Fiporc també informarà els visitants. L’àrea de tast compartirà protagonisme amb l’escenari de demostracions i exhibicions del procés de matança, especejament i elaboració d’embotits a càrrec de voluntaris del poble i amb els comentaris del cuiner Pep Nogué.

Eix de l’economia local i símbol

Fiporc va néixer el 2014 amb l’objectiu de consolidar-se com a fira de referència a Catalunya i per posar en valor tot el que envolta el món del porc, que, a Riudellots de la Selva, s’ha convertit en un dels principals eixos econòmics i en un símbol identitari de la població. A la població arriben diàriament 25.000 porcs per ser sacrificats i transformats en diversos productes alimentaris. La indústria càrnica s’ha convertit en un dels principals motors de l’economia local, amb la qual cosa Riudellots s’ha convertit en el segon municipi d’Europa per on passen més porcs cada dia.