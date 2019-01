Sant Hilari crea una nova marca turística i comercial

Sant Hilari Sacalm presentarà demà al migdia una nova marca turística i comercial amb la qual es pretén treure el municipi de l’estancament en què es troba des de fa anys pel que fa a l’afluència de visitants. La presentació de la nova marca inclou des del nou logotip, que substituirà la guilla actual i que és un secret molt ben guardat, fins a un seguit d’iniciatives que donaran a conèixer tot allò que ofereixen les Guilleries i, molt especialment, la seva capital.

La nova marca és el resultat d’un any de feina intensa durant el qual s’ha entrevistat més de 400 persones del Barcelonès, el Maresme, el Gironès i el Baix Empordà. En la realització també hi han col·laborat tots els sectors econòmics del municipi. La presentació d’avui es durà a terme a les 12.30 hores al restaurant Els Cortals, on s’oferirà un menú elaborat per la xef Ada Parellada que farà referència als elements de la nova marca.