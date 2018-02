La fira ciclista Sea Otter Europe Integra el saló del càmping a Girona

Girocamping, el saló del sector del càmping i parcs de vacances, s’integrarà en aquesta edició 2018 al Sea Otter Europe, la fira internacional de referència del ciclisme, que se celebrarà entre el 8 i el 10 de juny a Girona. Els responsables de l’Associació de Càmpings i l’organització del Sea Otter Europe Costa Brava - Girona Bike Show ja s’han reunit per començar a concretar els detalls i establir les màximes sinergies. Girocamping disposarà d’un espai propi diferenciat dins el Sea Otter, on presentarà la seva oferta. L’espai previst per a la fira serà, com en la passada edició, la zona de Fontajau.

El president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, destaca que la idea d’incorporar la part de Girocamping dedicada al públic en general al Sea Otter respon a la voluntat de l’associació d’anar innovant amb nous formats per fer la fira més atractiva. “El càmping és l’allotjament de referència del cicloturisme”, destaca.

L’Associació de Càmpings ja col·labora amb el Consorci de les Vies Verdes de Girona per convertir la demarcació en una gran destinació de cicloturisme. Els càmpings gironins han fet una gran aposta per aquest tipus de turisme, una afició que cada vegada té més seguidors, sobretot entre els europeus, i no només entre els joves i les famílies, sinó també entre les persones de més de 50 anys. Segons han constatat les dues entitats, els càmpings representen la primera demanda d’allotjament entre els cicloturistes holandesos, belgues i alemanys i amb l’acord es vol incrementar aquest tipus de turistes en el sector del càmping a les comarques gironines.

Prèviament, es durà a terme el primer Congrés Girocamping Pro, amb la idea de potenciar també el contingut del saló adreçat als professionals del sector del càmping, l’1 de març a l’Auditori Palau de Congressos de Girona.