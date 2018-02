“Una larva de mosca morta a l’abril representa dues mil mosques mortes fins al setembre”, explica Albert Puigdemont als visitants mentre els ensenya el funcionament de la sala de munyir. Al mas La Coromina de Joanetes, a la Vall d’en Bas, fa quatre anys que van començar a rebre visitants de manera regular. “Mai no m’hauria imaginat fer visites, però, de fet, sempre que venien amics i familiars acabàvem fent una visita perquè vèiem que els agradava veure-ho”, diu Puigdemont, nascut al mas que va comprar el seu avi el 1964 i encarregat, amb la seva dona, Isabel Castanyer, de les visites guiades a l’explotació. “Sobretot ens serveix per posar en valor el producte -afegeix Puigdemont-. I veure la resposta de la gent, que mostra interès, fa preguntes i en surt contenta, ens va animar a tirar endavant”.

Activitat vocacional

Per això es van embrancar a fer una reforma important i van habilitar diversos espais per fer més entenedor el funcionament de l’explotació. Van fer nova la sala de munyir, van construir una aula didàctica, on també fan els tastets del final de la visita; van fer una sala de reunions per quan tenen visites d’empreses i van habilitar una botiga, on es poden comprar tant els productes que elaboren ells com altres de la comarca. “Fer la reforma ens va obligar a replantejar-nos com havia de ser l’explotació per fer-la més agradable al visitant, i de passada ens va servir per endreçar alguns espais que amb el temps havien anat quedant una mica deixats, perquè el sector primari té una certa tendència a ser deixat”, admet Castanyer.

El juny de l’any passat van fer la inauguració de les reformes amb un acte que va servir per donar el tret de sortida al programa Benvinguts a pagès! “A la inauguració va venir la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret”, recorda Puigdemont.

L’any passat van visitar La Coromina 5.000 persones, i van tenir gent tots els caps de setmana. “T’ha d’agradar fer-ho perquè és una feina molt vocacional i ens ocupa els caps de setmana, quan tindríem temps d’estar amb els fills. Som els únics pares de la Vall d’en Bas que no podem anar a veure mai els nostres fills jugar a bàsquet o futbol”, afegeix Castanyer. La seva és una de les set granges que formen part del col·lectiu Visita Granges, i també és una de les set -sis de Girona i una de Lleida- que van comprar la marca Ato. “Cada sis mesos passem una auditoria de benestar animal”, assenyala Puigdemont.

Aquell dissabte visita la granja una família de Girona que hi ha anat per la filla. “Volíem que la nena veiés el procés de les vaques perquè el seu oncle té vedells i conills i ja havia vist una granja abans”, explica el pare. Les altres dues famílies són de Gelida i Torrelles de Llobregat, que han anat a passar el dia a la Garrotxa per celebrar un aniversari i han aprofitat per visitar una granja, cosa que algun dels membres no havia fet mai. “Jo ja havia visitat granges a França i havia estat a la Fageda. Aquí he quedat sorprès de les bones condicions de l’explotació i de la neteja que hi ha”, diu l’Octavi.