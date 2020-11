Teatre virtual o al menjador

L’afició gironina al teatre, sembrada entre altres pel Festival Temporada Alta, té vàlvules d’escapament com emetre online el X Torneig de Dramatúrgia Catalana o obrir les portes del menjador de casa, com fa l’actor Martí Peraferrer, que hi representa el monòleg La vida secreta de Tennessee Williams. Lara Díez Quintanilla (a la foto) ja ha aconseguit plaça per a la final del Torneig de Dramatúrgia amb el text Khwam Sukh Rodríguez, protagonitzat per Anna Moliner i Pol López. El públic va poder seguir el torneig des de casa i després votar per correu electrònic. El format de la segona semifinal està per decidir, i també la final, programada per al 7 de desembre. Peraferrer té també força requesta amb el seu particular teatre protesta al menjador de casa. A més, quan s’acaba l’obra fins i tot ofereix un col·loqui als seus cinc espectadors.