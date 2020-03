Teisa, un segle connectant persones i territoris

“ Han comenzado a prestar servicio los nuevos autobuses eléctricos Walker en la línea de Gerona a Bañolas ”. Amb aquesta nota escarida, el Diario de Gerona de Avisos y Noticias informava l’11 d’agost del 1920 de l’entrada en funcionament de Transportes Eléctricos Interurbanos S.A. (Teisa), empresa fundada cinc mesos abans per cinc emprenedors banyolins -els germans Lluís i Joaquim Coromina, Martirià Butinyà, Jaume Juandó i Esteve Costa- que van contribuir a canviar la relació tradicional entre pobles i ciutats en una època en què la majoria dels viatgers es desplaçaven amb tartanes.

Demà farà un segle exacte del naixement d’un grup empresarial que des del 13 de març del 1920 ha mantingut la vocació de connectar persones i territoris. Teisa compta actualment amb una flota de 200 autocars, 59 línies de transport regular i a demanda i un centenar de rutes escolars i de transport adaptat. A més, ofereix serveis turístics i d’excursions d’àmbit nacional i circuits internacionals en autocar. Amb més de 300 treballadors, és present a gairebé tot el territori gironí i part del barceloní.

Pionera en autocars elèctrics

Als anys 20 la companyia aprofitava l’energia elèctrica nocturna dels salts d’aigua de la ciutat per carregar les bateries dels seus primers autocars elèctrics, els Walker, també coneguts com a babeques perquè la part frontal recordava la cara d’una òliba. Poc després es van anar introduint els motors de combustió de gasoil. Durant uns quants anys, Teisa va haver de fer front a la forta competència del ferrocarril. “Actualment les noves dinàmiques de mobilitat propicien una intermodalitat que proporciona una estreta aliança amb mitjans de transport com el tren”, indiquen fonts de la companyia. “Tenint en compte els reptes del futur i amb l’objectiu de respectar el medi ambient, estem apostant per vehicles de baixa emissió i per l’ús de noves tecnologies, expenedores i combustibles més nets”, afegeixen. En aquests moments Teisa disposa de tres autobusos híbrids que operen a l’àrea interurbana de Girona. L’any passat el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat li va atorgar el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental.

Ajornament pel coronavirus

El primer acte commemoratiu del centenari s’havia de dur a terme demà al vespre a l’Auditori de Girona, però s’ha ajornat a causa del coronavirus. Quan sigui possible s’anunciarà la nova data de l’esdeveniment, que inclourà un sopar i un espectacle de la companyia banyolina Cor de Teatre inspirat en l’emergència climàtica: Llàgrimes de sirena. Produït per encàrrec de Teisa i dirigit per David Costa a partir d’un guió de Joan Solana -també director escènic-, l’espectacle començarà a rodar d’aquí uns mesos amb un format una mica diferent del que es podrà veure a l’Auditori de Girona.

“Em sembla que Llàgrimes de sirena conté algun dels arguments que ens permeten fer el que ha de fer una obra artística: expressar la nostra visió sobre el que passa al món”, diu Solana, abans de destacar la combinació de tres llenguatges: el teatral, el musical i l’audiovisual, “aquest últim amb el toc sempre acurat de Quim Paredes”.