El White Summer porta a Pals més de 200 activitats

El municipi de Pals acollirà, entre el dia 4 i el 26 d’agost, la setena edició del festival White Summer, que aquest any s’ha concebut com una constel·lació en què diferents nòduls guiaran els visitants pels “camins del desig”. Aquests camins es podran recórrer dins la finca de Mas Gelabert, al paratge de les Serres, espai on s’ubica aquest macrofestival, al qual s’esperen uns 160.000 visitants -l’edició passada en van ser 140.000-. “Aquest estiu el cel serà el nostre aliat. Convidem a mirar el cel, com ho feien els grecs, perquè en baixaran sorpreses per expandir la nostra imaginació i crear l’experiència de les experiències”, indica Miryam Cuatrecasas, impulsora del festival.

Un festival eclèctic

Com cada any, durant 23 dies, des de les sis de la tarda fins a la una de la matinada, en un espai de més de 30.000 metres quadrats s’hi congregaran propostes que van des dels concerts de música fins a les arts escèniques, el disseny, els espectacles i tallers infantils o les conferències, entre d’altres. En total, més de 200 propostes que tindran com a tret de sortida l’actuació inaugural de la companyia argentina Voalà, amb l’espectacle de dansa aèria i música en directe Voalà station. Serà el 4 d’agost, dia d’inici del festival i Dia de la Solidaritat, en què un euro de cada entrada que es vengui es destinarà a la Fundació Ramon Noguera.

L’organització vol preservar com a sorpresa l’actuació de clausura del festival, així com alguns dels concerts que s’hi faran al llarg dels 23 dies. Tot i això, ha avançat que hi ha programades les actuacions de la cantant Beth, la trompetista Andrea Motis, la banda The Otis Redding Show, El Pot Petit, Dàmaris Gelabert i els DJ SergiPedrero i LucLoren, entre d’altres.

Pel que fa a l’aposta artística del White Summer, la Fundació Cuixart és la comissària de les propostes d’art urbà, i Tatiana Blanqué del projecte Consciències Naturals II.

El festival, que promou la sostenibilitat, premiant la venda d’entrades per internet i utilitzant gots 100% biodegradables, també aposta per “treballar amb empreses i proveïdors de proximitat”. La majoria dels artesans que mostren i venen els seus productes al recinte del festival són del territori, i també molts dels artistes que hi actuen. De l’oferta gastronòmica del festival, on s’instal·len food trucks amb una àmplia diversitat de cuines, Cuatrecases destaca l’oferta de menjar saludable (a l’anomenada Zona Healthy) i una zona de restaurants en format food spots, així comels estands dedicats al foment de la producció agroalimentària i vinícola local.

Segons l’organització, l’impacte econòmic del festival sobre el municipi de Pals i el seu entorn s’incrementarà aquest any fins als 6,5 milions d’euros.