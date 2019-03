La menor acusada de participar en el tall de l'AVE a Girona en l'aniversari de l'1-O s'acull al dret a no declarar

Segona tanda de declaracions dels investigats per les mobilitzacions a Girona durant l'aniversari de l'1-O. Aquest matí ha sigut el torn d'una menor de 17 anys, Bruna Ruhí, acusada de participar en el tall de les vies de l'AVE. La noia, a qui investiguen per un delicte de desordres públics, s'ha acollit al seu dret a no declarar davant la Fiscalia de Menors. "Va ser una protesta totalment legítima", ha defensat Ruhí, que creu que la Policia Nacional "està perseguint tot el moviment independentista".

El cos policial espanyol la investiga per, suposadament, haver-se assegut a les vies ferroviàries durant la protesta, segons recull l'atestat policial, elaborat amb les imatges de les càmeres de seguretat de l'estació.

Una quarantena de persones, convocades per entitats independentistes com el SEPC, La Forja i el CDR, s'han concentrat a les portes del Palau de Justícia per donar suport a l'acusada. En total, hi ha 21 persones investigades per les protestes que es van fer a Girona l'1 d'octubre del 2018 i la majoria estan citades a declarar aquest dijous davant del jutjat d'instrucció 4 de Girona, encarregat del cas.