L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar estudia declarar 'persona non grata' mossèn Tomàs

Els suposats abusos sexuals que va cometre l’exrector de Vilobí d’Onyar mossèn Tomàs i que va destapar l’ARA continuen portant cua. L’ajuntament del municipi de la Selva, on el sacerdot va exercir durant més de 30 anys, decidirà demà si la junta de govern declara 'persona non grata' l' eclesiàstic. “És la nostra manera de fer-li saber el nostre rebuig als seus suposats actes i que no és benvingut al poble”, ha assenyalat l’alcaldessa, Cristina Mundet.

Segons la investigació de l’ARA, l’exmossèn de Vilobí hauria abusat sexualment d'almenys set menors entre els anys 60 i 90. Les víctimes van denunciar que el sacerdot els havia fet tocaments en diferents parts del cos, com els genitals o les cuixes, i que els mirava mentre es dutxaven. Una sèrie de situacions que, segons els testimonis contactats, van fer arribar als responsables del bisbat de Girona de l’època: primer al bisbe Narcís Jubany i després al bisbe Jaume Camprodon –tots dos ja morts–, però que ningú va actuar.

L’alcaldessa de Vilobí també ha deixat clar que, en cas que les possibles víctimes presentin una denúncia contra el mossèn, l’ajuntament es personarà com a acusació particular. A més, paral·lelament, els responsables del govern local estan col·laborant amb la investigació que ha obert el bisbat de Girona per aclarir els fets. “Ens van demanar si podíem ajudar-los a contactar amb les possibles víctimes perquè donin el seu testimoni a la comissió del bisbat, i ho hem començat a fer”, ha indicat Mundet.

D’altra banda, la CUP d’Arbúcies –que no té representació al ple municipal– està recollint firmes perquè l’ajuntament d’aquest municipi també declari 'persona non grata' mossèn Tomàs i perquè “pressioni perquè el facin fora de la residència". Actualment, l' eclesiàstic té 91 anys i viu en una residència de la població. Els cupaires consideren que no poden “permetre que personalitats d’aquesta talla resideixin al poble sense assumir la seva responsabilitat sobre els danys causats a les seves víctimes i famílies”.

Una petició, però, que el govern local de moment no atendrà. El seu alcalde, Pere Garriga (Entesa per Arbúcies), ha explicat que l’Ajuntament actuarà en funció del que vulguin les víctimes. “No farem res que les víctimes no ens diguin. Elles són les que han de dictar el camí que hem d’emprendre les administracions. A mi també em bull la sang quan passen coses com aquest cas, però hi ha persones al darrere i el més important és escoltar les víctimes. I si elles volen denunciar, nosaltres ens personarem; o si volen ajuda, la donarem”, ha subratllat Garriga.