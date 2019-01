El bisbat de Girona crida a denunciar els abusos de l’exmossèn de Vilobí

El bisbat de Girona va decidir ahir moure fitxa després dels presumptes casos d’abusos sexuals a menors que va destapar l’ARA diumenge i que hauria comès mossèn Tomàs, que va ser rector de la parròquia de Vilobí d’Onyar durant 33 anys. La institució va llegir un comunicat a la premsa, sense acceptar preguntes, on va explicar que crearà “una comissió diocesana per tal d’investigar els fets” i quan tingui els resultats els enviarà a la Santa Seu. A més va demanar que qui hagi estat víctima de mossèn Tomàs es posi en contacte amb la comissió d’investigació per aclarir els fets.

L’ARA va publicar que l’exmossèn de Vilobí hauria abusat sexualment de diferents menors entre els anys 60 i 90. Les víctimes van denunciar que el sacerdot els havia fet tocaments en diferents parts del cos, com els genitals o les cuixes, i que els mirava mentre es dutxaven. Una sèrie de situacions que, segons els testimonis contactats, van fer arribar als responsables del bisbat de Girona de l’època: primer al bisbe Narcís Jubany i després al bisbe Jaume Camprodon -ambdós traspassats-, però que ningú va actuar.

Segons van reiterar ahir en el comunicat, el bisbat de Girona no tenia “cap constància” de les queixes: ”Les persones a les quals el reportatge afirma que haurien alertat són mortes i cap document dels arxius diocesans exposa aquestes visites”. Tot i això, van assegurar que un cop acabi la investigació i preservant la presumpció d’innocència “es prendran mesures cautelars si escau”.

A més a més, la institució eclesiàstica va demanar “perdó a les presumptes víctimes i a les famílies pels patiments” i va condemnar “rotundament qualsevol tipus d’abusos sexuals realitzats a menors”.

30 anys d’abusos

Segons la investigació de l’ARA, els suposats abusos comesos per mossèn Tomàs es van produir entre els anys 1967 i 1999, quan era l’encarregat de la parròquia de Vilobí d’Onyar. Segons van relatar les víctimes, l’eclesiàstic va abusar d’ells amb tocaments a les zones íntimes, carícies per sota la samarreta o mirant-los mentre es dutxaven despullats.

Un dels moments que solia aprofitar per fer els tocaments als nens era mentre miraven la televisió, segons recorda el Joan, una de les víctimes que va patir abusos durant quatre anys. Mossèn Tomàs acostumava a fer seure els menors a la seva falda i els tocava per sota de la cintura. En altres ocasions, com va passar amb l’Albert, els feia “petons al coll” i els acariciava, quan els tenia asseguts a la seva falda. “Tenia una obsessió per l’esport: ens feia jugar dos minuts i després a la dutxa, i amb ell allà, durava molt”.

El Josep va recordar dues ocasions amb mossèn Tomàs. La primera, després d’una excursió amb els amics al Matagalls, quan el mossèn el va tocar per la zona genital mentre es dutxava; i la segona, al col·legi Bell-lloc, un centre de l’Opus Dei al qual mossèn Tomàs va estar vinculat durant trenta anys.

De fet, segons relaten els nens d’aquella època, l’eclesiàstic s’emportava alumnes del col·legi a casa seva per passar-hi el cap de setmana i aprofitava aquests moments per intentar abusar-ne.

En aquella època molta gent de Vilobí en parlava, i fins i tot havien rebut algun avís de l’Escala, on el mossèn també havia exercit abans d’arribar a Vilobí. I malgrat que es va comunicar al bisbat almenys en dues ocasions, el mossèn va continuar al poble dues dècades més.

El primer a denunciar-ho va ser el llavors alcalde Josep Maria Vidal, a la dècada dels 70, i temps després, als anys 80, van rebre les queixes d’una família de Vilobí. Després d’aquesta última visita, l’alcalde de l’època, Ramon Rovira, va visitar el bisbat i recorda que quan va parlar amb el bisbe Camprodon, es va comprometre a solucionar-ho. Però quan li va trucar al cap d’uns mesos sense novetats, un responsable de la institució va dir-li que “una sèrie de mossens ho havien frenat perquè li van dir al bisbe que si el feia fora sortirien més coses”.

Però el bisbat no va ser l’únic a ser alertat. El pare d’una de les víctimes, el Xevi, va explicar al cap d’estudis del col·legi Bell-lloc que un dia, tornant de catecisme, un dels seus fills li va dir que mossèn Tomàs tocava la cuixa al seu germà, molt a prop de la zona genital. I el germà ho va confirmar. Al col·legi, però, no tenen constància de cap denúncia.

Mossèn Tomàs té actualment 91 anys i està retirat en una casa de descans d’Arbúcies. L’ARA va contactar amb ell dues vegades. En la segona va admetre que “potser sí” que hi havia hagut alguna “carícia” a la cuixa d’algun nen, que a alguns nois se’ls posava a la falda perquè se sentissin més còmodes i segurs, i que ell era amb els nens quan es dutxaven perquè era inevitable, ja que no hi havia portes.

Relleu al capdavant del Comitè de Natació de la Federació Catalana

Àlex Amorós va ser escollit ahir nou president del Comitè de Natació de la Federació Catalana de Natació. Amorós substitueix Jordi Lorca, president del CN l’Hospitalet, que va ser cessat “per falta de confiança” en una junta convocada d’urgència pel president de la Federació, Enric Bertran.

Els canvis al capdavant de l’àrea de natació arriben només tres dies després del reportatge d’investigació de l’ARA, que va destapar diferents casos d’abusos sexuals en el món de l’esport, alguns dels quals afectaven el món de la natació.