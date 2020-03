Una apli contra el ‘bullying’ als instituts de Palafrugell

Els alumnes dels quatre centres de secundària de Palafrugell podran alertar dels casos d’assetjament escolar a través de l’aplicació B-resol. L’Ajuntament ha decidit proporcionar-los una eina tecnològica que permet alertar de manera anònima sobre casos de bullying i altres conflictes, com ara cyberbullying, trastorns de conducta alimentària o violència de gènere.

Amb un sol clic, els estudiants podran enviar un missatge d’alerta a un professor de la seva confiança, quan vulguin i des d’on vulguin, tant si són víctimes directes com testimonis.

Un recurs ràpid i segur

Més de 1.400 alumnes matriculats a algun dels quatre instituts del municipi -INS Baix Empordà, INS Frederic Martí, Centre Prats de la Carrera i Escola Sant Jordi- es beneficiaran d’aquesta iniciativa, impulsada per l’Ajuntament de Palafrugell en la línia de treball de lluita contra el bullying iniciat ja fa uns anys.

“Aquesta aplicació és un bon recurs que es posa a disposició de l’alumnat per facilitar la comunicació de fets i conductes que perjudiquin el benestar propi o de companys. A més d’utilitzar-lo per posar de manifest actes relacionats amb el bullying, també podrà servir per recollir informacions que puguin ser indicadores de possibles trastorns de la conducta alimentària”, explica Mònica Alcalà, regidora d’Educació.

Tot i tractar-se d’una iniciativa municipal, cada centre gestionarà la informació proporcionada pels alumnes i quan ho consideri necessari posarà en marxa els protocols i prendrà les mesures pertinents. Els professors ja han rebut la formació inicial, i aviat hi tindran accés els alumnes. L’aplicació B-resol, que es va posar en marxa el 2016, està implantada actualment en 70 centres, principalment a Catalunya però també a Andorra i Madrid.