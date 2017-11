La bandera espanyola torna a onejar a la façana de l'Ajuntament de Girona

260x366 Imatge de la bandera espanyola onejant a la façana de l'ajuntament de Girona aquest matí / MARIA GARCIA Imatge de la bandera espanyola onejant a la façana de l'ajuntament de Girona aquest matí / MARIA GARCIA

Feia més de dues setmanes que la bandera espanyola no onejava a la façana de l'Ajuntament de Girona perquè el 27 d'octubre, just després que el Parlament declarés la independència, va desaparèixer.

De fet, segons l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, el dia 27 ella era a Barcelona i es va oposar fermament a despenjar la bandera espanyola. I pocs dies després, Madrenas va interposar una denúncia a la policia local pel robatori de la bandera.

Segons l'alcaldessa, allò que havia d'imperar era el respecte cap als símbols, perquè formen part de la identitat de la gent. A més, quan va interposar la denúncia, Madrenas ja va dir que li hauria agradat conservar la bandera espanyola, perquè si finalment la República es fa efectiva, la seva voluntat serà donar-la al Museu d'Història de la ciutat.

Ahir a la tarda, poc abans del ple municipal, la bandera es va tornar a fer onejar al costat de la senyera i de l'europea. Segons han explicat fonts municipals, la bandera va tornar a aparèixer i, per això, l'Ajuntament la va reposar a la façana consistorial.

Però Girona no va ser l'únic ajuntament on va desaparèixer la bandera espanyola el 27 d'octubre. També a Sabadell, on governa Crida per Sabadell, van despenjar les banderes espanyola i europea i, des de llavors, " les tenen a la bugaderia" i no onegen a la façana del consistori.