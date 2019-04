Els cartells ja no enganxen

L’Ajuntament de Girona va fer una neteja a fons dels plafons dedicats a enganxar cartells i els va deixar nets i polits per als partits que participen en la campanya electoral. Hi va posar un cartell on prohibia penjar-hi res que no fos propaganda electoral. Una setmana després, molts d’aquests espais continuen verges. Les empreses que hi penjaven informació de concerts i activitats culturals han fet cas de l’avís, però sembla que els cartells ja no formen part de les estratègies de partit, que es decanten per les banderoles als fanals. A la zona de la Devesa, per exemple, només Guanyem Girona ha penjat tímidament alguns cartells en aquests plafons. I són cartells amb poca grapa. L’època gloriosa del cartellisme català, en temps de la República, quan els cartells eren definits com a “cops de puny a les parets”, està definitivament enterrada.