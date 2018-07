El circ contemporani marca la 23a Fira de Circ al Carrer

Una setantena d’espectacles de circ de gran nivell a càrrec d’una trentena de companyies es podrà veure des de demà i fins diumenge als carrers i places de la Bisbal d’Empordà. La 23a edició de la Fira de Circ al Carrer fa una marcada aposta pel circ contemporani sense oblidar el circ de carrer. Cabaret, trapezi, clown, aeri, diàbolo, malabars, pal, música o tallers són algunes de les disciplines que conformen la programació d’enguany. Pel que fa a les companyies, gairebé la meitat són catalanes, mentre que l’espanyola i la francesa són les nacionalitats internacionals més nombroses. Com és habitual, la gran majoria d’espectacles són gratuïts i només una petita part són de pagament.

Destaquen noms com el de la companyia francesa Cirque Exalté, que presentarà l’espectacle Furieuse tendresse, un esclat d’acrobàcies amb música rock de fons. També destaca el Collectif La Basse Cour, que amb Le doux suplice de la planche ofereix una fantasiosa acrobàcia a tres bandes. L’Ateneu Popular 9 Barris interpretarà Garbuix, un espectacle lúdic i enèrgic de to poètic i surrealista. L’espectacle visual, poètic i integrador Mur, de la (Cia)3, clourà la 23a edició. La direcció de la fira destaca que en temps difícils per a la llibertat d’expressió, en què titellaires, rapers i altres artistes han vist vulnerada la seva llibertat de creació, la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà ofereix l’oportunitat que el públic pugui gaudir d’un cap de setmana d’espectacles de circ amb absoluta llibertat d’expressió artística.