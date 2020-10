L’empresariat vol un criteri únic per als casos de covid a la feina

L’empresariat gironí reclama “un protocol clar i unificat” per afrontar els casos de covid-19 a les empreses i centres de treball. El Grup Impuls per Girona (GIG), que formen les cambres de comerç, les patronals Pimec Girona i Foeg i el Fòrum Carlemany, denuncia que els metges de primària no van a l’una i que apliquen criteris dispars quan fan una prova PCR a un treballador perquè sospiten que s’ha infectat.

Deixant de banda el temps d’espera per tenir els resultats, sostenen que quan el test dona negatiu alguns CAP signen la baixa i fan guardar quarantena mentre d’altres, per contra, donen altes. A més, lamenten que no se’ls comuniquin directament les baixes i reclamen a la Generalitat i als ministeris de Treball i Sanitat que els contagis per coronavirus no s’equiparin a un accident laboral.

El GIG denuncia a les administracions que les empreses es troben “indefenses” perquè no hi ha “un protocol clar i unificat” per afrontar els casos de covid-19 als centres de treball. En un comunicat, els empresaris asseguren que això crea distorsions.

El GIG també subratlla que les empreses poden afrontar situacions paradoxals perquè “es poden trobar amb personal que estigui treballant tot i tenir la baixa”.

No és un accident de treball

El GIG també fa seva la demanda que s’elimini la qualificació expressa de “contagi per coronavirus” com a “accident de treball” o bé “que es dictin normes de seguretat més clares sobre aquest supòsit”. L’empresariat gironí sosté que, “en un moment de gran fragilitat empresarial, moltes empreses temen que qualsevol contagi pugui portar conseqüències greus en matèria de responsabilitat empresarial”.