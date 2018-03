Els nous espais marquen el Festival Còmic de Figueres

Una pela de plàtan com a metàfora perfecta que en comèdia els accidents sempre són aprofitables. D’aquesta manera el Festival Còmic de Figueres ha interpretat el fet que les obres al Teatre El Jardí l’han obligat a reinventar-se i a buscar nous espais a la ciutat. L’antiga presó, la sala La Cate, l’Auditori Caputxins, la Biblioteca de Figueres i dues escoles seran alguns dels nous escenaris del Festival, que se celebrarà del 29 de març al 2 d’abril, per Setmana Santa, com és habitual.

Nit femenina de monòlegs

Més d’una quinzena d’espectacles i activitats conformen una programació que compta amb noms destacats de les escenes internacional i catalana. La companyia suïssa Starbugs Comedy estrenarà a Catalunya el seu nou espectacle Crash Boom Bang, que es caracteritza per les acrobàcies, el ball i el teatre gestual. També passaran per la sala La Cate els catalans The Chanclettes, que celebren els seus vint anys sobre els escenaris amb l’espectacle #DPutuCool. I quatre artistes de la ironia i la paraula ben disparada -Yolanda Ramos, Judit Martín, Patricia Sornosa i Maribel Salas- protagonitzaran una nit de monòlegs ben femenina.

Espectacles gratuïts

Un dels escenaris que no canvien és l’Espai Citröen de la plaça Catalunya, per on passaran espectacles teatrals de luxe de manera gratuïta: el jove clown portuguès Godot, nou fitxatge del Cirque du Soleil a Las Vegas; els catalans Chapertons, que presenten un espectacle amb els millors gags dels seus 25anys de carrera, i el Duo Full House, un dels duets internacionals més veterans.

L’Auditori Caputxins acollirà artistes del territori amb l’espectacle Imprólogo de José Malaguilla, mestre de la improvisació, i The Feliuettes, amb el seu Cobi, Curro Naranjito, un cabaret musical revival de sèries, pel·lícules i dibuixos animats

Acte reivindicatiu a la presó

L’antiga presó de Figueres serà l’escenari de Todos a la cárcel, de la companyia Impro Barcelona. Com en moltes altres iniciatives d’arreu del país, es donarà veu a persones afectades per l’actual retrocés democràtic del dret a la llibertat d’expressió. En el debat hi participaran els rapers Pablo Rivadulla -Pablo Hasél -, i Valtònyc; la tuitera Cassandra Vera; el pallasso i regidor de Cultura de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona; l’escriptor i humorista Jair Domínguez, i l’advocada penalista i membre del col·lectiu Dret Defensa Girona Alexandra Rodríguez, i el moderarà la periodista especialitzada en tribunals Anna Punsí.

Com en altres edicions del Festival Còmic, en aquesta també es presentarà un llibre. A la Biblioteca Carles Fages de Climent, Joan Lluís Bozzo, íntim amic de Pepe Rubianes, presentarà Pepe i jo, llibre en el qual relata històries del cèlebre humorista.

La formació i els espais de creixement personal també estaran presents en aquesta edició del festival, amb activitats com la risoteràpia i el ioga del riure, així com un curs intensiu de clown dirigit a professionals que impartirà Anton Valén, reconegut pallasso del Cirque du Soleil i un dels docents més prolífics de tècnica actoral, teatre gestual i clown a escala internacional.