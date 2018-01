Un joc de taula de creació familiar que fa país

La família de Daniel Valcárcel, Elisabet Escuain i els seus quatre fills passaven els diumenges a la tarda jugant al Monopoly o al Pictionary. Un dia, enmig d’una emocionant partida d’un joc sobre la civilització egípcia, la filla els va dir: “Us imagineu un joc semblant sobre Catalunya?” Hi van estar rumiant durant una setmana i el diumenge següent s’hi van posar de ple. “Primer ens ho vam prendre com un projecte familiar per a un ús particular, però a poc a poc tot va anar creixent i ens ho passàvem tan bé jugant que al final l’hem acabat comercialitzant nosaltres mateixos”.

El joc de la família Valcárcel, que viu a Santa Coloma de Farners, es diu Som i serem i, tot i que no ha tingut cap campanya publicitària ni ha sortit als mitjans de comunicació, ha esgotat en poc temps una primera edició de 500 exemplars, gairebé tota venuda per internet a través de la web www.somiseremjoc.cat. L’objectiu inicial del joc era, segons Valcárcel, explicar als nens la democràcia, el dret a decidir, la força del vot i el camí per a la creació d’un nou estat, tot i que a la llarga hi van afegir preguntes sobre geografia, història, literatura i oci, entre d’altres. Cada jugador té una fitxa (un ruc), una urna i tres cartes amb preguntes de dos nivells de dificultat. Entre els variats obstacles que es troba el jugador per poder arribar al Parlament, assolir la majoria i proclamar la independència (que implica guanyar el joc) es pot trobar que li apliquin l’article 155, que la policia li impedeixi votar o que Junts pel Sí i la CUP no es posin d’acord per formar govern. “Es tracta d’un joc força elaborat, complex, però també divertit, on els jugadors han de competir i cooperar segons les necessitats del país”, explica Valcárcel.

Un joc catàrtic

Els seus creadors asseguren que el joc també té un poder catàrtic: “L’1d’octubre ens va enganxar enmig del procés de creació i el joc ens va ajudar a canalitzar les emocions i l’orgull de ser catalans. Després, molta gent ens ha dit que jugant-hi han tingut aquests mateixos sentiments”. A part de les cartes de preguntes, equiparables a les del Trivial, en el joc hi ha també cartes que permeten reviure els moments més foscos i més alegres del país i d’altres que animen a l’acció, com aplegar majories o fer una Constitució.

Reacció espanyolista

Valcárcel no té cap por que l’acusin d’adoctrinar els nens amb aquest joc familiar perquè assegura que tot el que ensenya només té connotacions positives: democràcia, participació, dret a decidir. Malgrat això, en començar a divulgar-lo a les xarxes va rebre improperis dels sectors espanyolistes més intransigents. “Jo soc molt pacífic. Soc independentista, però alhora m’estimo Espanya, per això alguns comentaris molt bèsties i violents que em van arribar per Facebook em van angoixar, fins al punt que vaig acabar dient a una dona que el que havia de fer era crear un joc que reflectís la seva mentalitat i que es digués A por ellos ”.

La família està molt agraïda a l’Eix Centre de Negocis, de Santa Coloma de Farners, on els han assessorat en el disseny del joc i la creació de la pàgina web. Valcárcel, de pare extremeny i mare nord-americana, es dedica a la traducció i és el creador de l’agència de traducció Flagship Translations. El joc Som i serem és la seva primera incursió en el món de l’emprenedoria lúdica.

A partir de l’èxit de la primera edició ja s’estan plantejant fer una segona edició del joc, afegint-hi algunes millores que els han suggerit els jugadors més actius, i una versió internacional en anglès i castellà.