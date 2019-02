La pluridisciplinària destil·lació de senzillesa de Joan Dalmau

La Fundació Valvi de Girona presenta fins al 16 de març l’exposició Tristos tòpics, que mostra la polifacètica destil·lació creativa de Joan Dalmau, àlies Joanic Geniüt.

Aquest artista pluridisciplinari presenta, a més de la pintura i la il·lustració digital, treballs de serigrafia, gravat, collage, assemblage, encunyació, animació, vídeo... Tot un univers creatiu ple d’optimisme i color. Jaume Pla, Mazoni, que va conèixer l’artista quan se li va oferir per fer-li un videoclip, explica al catàleg que “té la intenció de deixar fora el que és superficial per anar destil·lant l’obra fins que el que en quedi representi una cosa essencial que no costi d’entendre però que abraci conceptes profunds, intangibles, metafísics”. Pla explica que l’entusiasme forma part de l’art d’aquest creador, que va estudiar la carrera de medicina.

Dalmau parla d’una “necessitat de reflexió prènsil vertebrada per l’obra pictòrica i que s’acompanya d’obra gràfica, treballs vectorials i elements manufacturats que conformen l’espectre de treball dels últims anys. Un sistema gràfic simple, d’aparença deslligada, que qualla en una realitat polièdrica”.

En la soledat del taller

L’artista explica que a la seva formació com a llicenciat en medicina hi va arribar “més aviat per inclinació filosòfica que no pas pràctica”. La resta de la seva formació i els seus aprenentatges “han estat dins el taller en soledat hermenèutica”, indica. Aquí, segons revela Dalmau, és on ha conreat la pintura, la serigrafia, el gravat, la manufactura d’elements mecànics expressius de caràcter analògic, el collage d’assemblage i encunyació, les peces lumíniques, la ceràmica i l’animació, entre d’altres.