La polèmica del rei negre pintat

La foto de la Cavalcada de Reis de Girona que el regidor de la CUP Lluc Salellas ha penjat a Twitter (l’autor vol restar en l’anonimat) i que titula “Síntesi del sense sentit” ha generat un intens debat a la xarxa i més de 6.000 retuits. Seguint el fil de la polèmica, que no és nova, podem trobar comentaris de tota mena: des dels qui, com Salellas, lamenten que no s’ofereixi la plaça de rei negre a un home negre, fins a qui defensa pintar les cares per tal d’emmascarar davant de la canalla la identitat de l’únic rei que no porta barba postissa. També hi ha qui acusa de lobi els organitzadors i qui els defensa, assegurant que qualsevol persona pot cobrir baixes d’última hora. Fins i tot hi hem trobat la crítica de televisió de l’ARA, Mònica Planas, que reconeix que la foto és “extraordinària” i “diu moltes coses, començant per l’expressió del rostre d’ella”.