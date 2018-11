Un refugi per a la cultura

No només es fa cultura a la ciutat. Ho saben prou bé Maia Kanaan i Pau Marcos, els impulsors del projecte Ü del Bac, Cultura als afores, que té com a seu un refugi enmig de les muntanyes de l’Alta Garrotxa, a El Bagatell.

Lluny dels centres urbans, i sense cobertura de mòbil (ho ressalten els creadors d’aquest projecte com un element que ajuda el visitant a “connectar amb el lloc i amb les propostes artístiques que s’hi organitzen”), el projecte va néixer l’estiu passat amb l’objectiu de convertir-se en un espai “de trobada, d’experimentació, de gaudi, de creació i d’aprenentatge”. L’espai ha acollit des de principis de juliol diverses sessions interdisciplinàries d’arts de petit format: sessions de música experimental, cançó d’autor, dansa contemporània, poesia o cinema, entre d’altres. Els impulsors del projecte destaquen com un al·licient el caràcter íntim de l’espai i l’oportunitat que ofereix de gaudir de l’entorn natural privilegiat d’ Ü del Bac, que és, segons ells, el veritable protagonista. A més de les propostes artístiques, s’ofereix a l’espectador un bon àpat elaborat amb productes de proximitat i activitats complementàries com ara la contemplació de les estrelles.

Mantenir l’activitat tot l’any

Maia Kanaan i Pau Marcos es plantegen fer créixer el seu projecte, però no tant en dimensió com multiplicant la diversitat d’experiències i mantenint l’activitat al llarg de tot l’any. “Tenim clar d’entrada que no volem que es converteixi en un festival, sinó que sigui un espai de cultura”, diu Marcos, que admet que això exigeix imaginació i capacitat per buscar les aliances necessàries per poder oferir una programació atractiva.

Els creadors d’ Ü del Bac destaquen diversos reptes de futur. Entre d’altres, acollir residències artístiques, incloure-hi un projecte d’educació o de creació en col·laboració amb la gent del poble o estrènyer llaços amb la Catalunya del Nord.

Cloenda de l’estiu

De moment, però, l’activitat cultural al refugi fa una parada durant els mesos d’hivern. Amb la sessió titulada L’estiuet de l’Ü, es clourà la primera temporada en aquest espai singular. L’espectacle vol ser un homenatge a l’estiuet de Sant Martí i inclou l’actuació de l’artista de performance Mar Serinyà.

També s’ha programat per a aquest dia l’espectacle Els mals endreços, l’actuació del grup de ball folk Brunzit i la del músic garrotxí Manelic de Pera. La festa de cloenda comencarà a les 11 del matí i s’allargarà fins al capvespre. Tota la informació es pot consultar a la web www.udelbac.cat.