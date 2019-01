La xifra s’ha quintuplicat En menys d’un segle

Girona ha trigat més de dos mil anys a tenir 100.000 habitants. D’acord amb la tendència general, però, el creixement de la ciutat s’ha accelerat en els últims segles i, sobretot, en els últims cinquanta anys. El 1787, quan a Barcelona ja hi havia censades 100.000 persones, a Girona n’hi vivien 8.842; el 1900, la capital gironina arribava als 17.000 habitants, i el 1920 fregava per sota els 20.000. “Jo vaig conèixer la ciutat amb poc més de 20.000 habitants”, comenta el cronista oficial de Girona, Enric Mirambell, nascut el 1922. Des de llavors, la població s’ha quintuplicat, tot i que el 1950 amb prou feines superava els 30.000 empadronats i, vint anys després, els 50.000. Entre 1974 i 1983 els municipis de Salt i Sarrià de Ter van estar annexionats al de Girona, però ni tan sols així es va superar la barrera dels 100.000 habitants. L’any 2000, el nombre de persones censades a Girona s’elevava a 73.600 i el 2010, a 97.000. Han calgut nou anys més per aconseguir una fita que Lleida i Tarragona ja van sobrepassar a la dècada dels 80.

Qualitat de vida

“Anys enrere deien que passar dels 100.000 habitants feia perdre qualitat de vida. De moment, després de passar d’aquesta xifra no he notat canvis significatius”, bromeja Enric Mirambell, que als seus 96 anys manté una memòria privilegiada. En mirar enrere, el cronista oficial de Girona constata “la gran transformació que hi ha hagut a la ciutat en els últims cinquanta anys”. “Tot ha canviat molt. Abans anaves pel carrer i coneixies tothom; ara cada cop és més complicat conèixer algú”. Segons ell, aquest fenomen no és només atribuïble a l’increment de la població, sinó també a altres factors que no hi estan directament relacionats: “Ara es viatja més. La gent està més tancada a casa seva davant el televisor o l’ordinador, abans passejàvem per la Rambla i ara no hi anem”. En qualsevol cas, Mirambell considera “prou adient” la mida actual de Girona. “No canvia gaire si som 98.000 o 103.000”, observa. El que és segur és que estic més bé a Girona que no pas a Barcelona o a Saragossa”, conclou.

L’onzena ciutat catalana

Girona és l’onzena ciutat catalana que assoleix els 100.000 habitants. L’última que va aconseguir-ho va ser Reus l’any 2006, i actualment en té 103.123. Llevat de Lleida (137.327) i Tarragona (131.507), les altres poblacions que superen aquesta xifra es troben a la demarcació de Barcelona. A banda de la capital (1.620.809), són l’Hospitalet de Llobregat (257.349), Terrassa (216.428), Badalona (215.848), Sabadell (209.931), Mataró (126.127) i Santa Coloma de Gramenet (117.597). Just al darrere de Girona, en dotzena posició del rànquing de ciutats més poblades, se situa Sant Cugat del Vallès (89.516). En el cas de les comarques gironines, les ciutats amb més habitants després de Girona són Figueres (45.961), Blanes (38.813), Lloret de Mar (36.878), Olot (34.194) i Salt (29.836).