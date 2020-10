El 48H OpenHouse i 10 festivals més per sortir el cap de setmana

48H OpenHouse

Si hi ha un festival pensat per a l'era covid és el 48H OpenHouse. Portes obertes (perquè corri l’aire) als edificis arquitectònicament més singulars de Barcelona i rodalia, la majoria habitualment inaccessibles per al gran públic. Entre els imperdibles d’aquesta edició hi ha alguns espais que es poden visitar per primera vegada. És el cas del Taller Masriera, un temple historicista de finals del XIX que va ser un emblema cultural de la Renaixença, després es va convertir en obrador de joieria i després en teatre, als anys 30. Així és com s’ha conservat en ple Eixample i com es podrà veure, empolsinat i amb el mobiliari antic, aquest cap de setmana, abans que es converteixi en un espai veïnal conquerit per la força de la gent.

Un altre lloc ben diferent i igual de singular és l’antiga seu de l’editorial Gustavo Gili, un exemple d’arquitectura catalana dels anys cinquanta que segueix l’ideari racionalista –és diàfan i de formigó– i que ocupa un interior d’illa. Una altra meravella serà poder visitar la reconversió d’una antiga orfebreria del Poblenou, actualment en obres. Passarà a ser pisos de superluxe i té al darrere un projecte sostenible i verd, que és justament la filosofia que defensa l’OpenHouse: és l’ocasió per imaginar els poblats jardins interiors, la piscina al teulat i els espais immensos que acollirà. Un altre racó verd i elevat és la coberta del Cosmocaixa (ja de per si un espectacular edifici modernista que havia sigut un asil). Normalment no és visitable, s’hi accedeix per una finestra i s’hi podrà veure com es reutilitzen els residus del museu de la ciència i com es produeixen energies renovables. Fins i tot hi ha un insectari, un hort i jardins. La tria dels espais inclosos està feta amb precisió arquitectònica: hi ha des de les antigues instal·lacions de tir amb arc olímpiques (obra d’un despatx de renom com Miralles-Pinós) fins a uns moderns blocs de pisos modulars al centre de Barcelona (Habitatges Aprop).

La pandèmia ha fet ajustar aforaments de l’OpenHouse. Les visites en grup seran de 5 a 15 persones, en funció de l’espai. Algunes són guiades per arquitectes o veïns dels edificis, però enguany han ideat un eixam de codis QR per totes les ciutats que permetran fer visites per lliure a la majoria d’edificis. En el 10% dels llocs es preveuen cues: en aquests casos és imprescindible registrar-se a la web. Cal tenir en compte que el festival atreia unes 70.000 persones només en un cap de setmana, però aquest 2020 calculen que baixaran a 50.000. També ha baixat el nombre d’espais oberts, però continuen sent 160 edificis (115 a Barcelona i la resta a Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Vilassar de Dalt).

Una de les novetats són els quatre itineraris arquitectònics que s'han pensat per fer passejades per barris guiats per podcasts. Així defensen el lema d’enguany de l’OpenHouse: la ciutat dels quinze minuts. Una ciutat saludable és la que té els serveis en un radi de 15 minuts. 24 i 25 d'octubre a Barcelona, Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Vilassar de Dalt



Escena Poblenou

Les dones creadores i l’espai públic protagonitzen la 19a edició del Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou, que tindrà lloc des d’avui fins diumenge al barri de Barcelona. Entre les participants hi ha Núria Güell, que hi estrenarà La veu del poble, i Sílvia Capell, que hi representarà l’espectacle de perxa xinesa Homenaje. Brigitte Vassallo hi portarà l’espectacle Trilogia de Naxos i Lídia Pujol hi oferirà una proposta íntima a partir de les seves cançons titulada Conversando con Cecilia. A més, la companyia Projecte Ingenu presentarà al festival La ruta de la Palta i Pau Palaus hi representarà l’espectacle de clown Zloty. Del 23 al 25 d'octubre al Poblenou.

Barcelona Dibuixa

El Museu Picasso lidera aquesta festa del dibuix que s'escampa per tota la ciutat –sobretot als museus– oferint tallers gratuïts a nens de la mà d'artistes de totes les tècniques. Enguany hi ha oferta virtual però es manté la presencial, que l'any passat va reunir 18.000 persones. 25 d'octubre a diversos espais de Barcelona.

Cicle de cinema alemany

El millor cinema alemany recent en una selecció de 10 films presentada per la Filmoteca i el Goethe-Institut. Hi ha el cinema d’autor més destacat i el cinema independent més original. Del 22 d'octubre al 14 de novembre.

Heliogàbal, 25 anys

La petita sala de Gràcia celebra els 25 anys amb concerts. Al matí, Mishima (12 h), i a la tarda, Hidrogenesse, Brigitte Laverne i Rigoberta Bandini (18 h). 25 d'octubre als Jardins de la Sedeta.

Festival de Poesia de Sant Cugat

Jordi Bosch, Emma Vilarasau i Jordi Boixaderas commemoren els 50 anys de la mort de Josep Carner en un festival de format híbrid i per on passaran noms com Anna Gas, Carla Fajardo, Joan Deusa, Lucia Pietrelli i Jaume C. Pons Alorda. Fins al 25 d'octubre a diversos espais de Sant Cugat

Festival Dansat

Aquest any el Dansat surt al carrer amb 10 espectacles i companyies com Lava, Mutuo, Javier Arozena i Thomas Noone & Alba Barral. El festival de dansa també acollirà un concurs de dansa urbana i Plas! Tico, una proposta per a públic familiar de la mà de La Quebrá. Del 22 al 30 d'octubre al Sat! Sant Andreu Teatre

Festival Panoràmic

Al voltant del concepte d' extimitats –les intimitats que deixen de ser secretes–, el Panoràmic es desplega pel Centre d'Arts Santa Mònica de Barcelona (amb una mostra col·lectiva i una altra d'Antoine d'Agata) i per diversos espais de Granollers amb 14 exposicions, tallers, pel·lícules i conferències. Al Santa Mònica fins al 29 de novembre i a Granollers en diversos espais

Temporada Alta

El monòleg d'Aina Tur sobre el seu segrest Una galaxia de luciérnagas, que protagonitza l'actriu Anna Alarcón, és el plat fort del Temporada Alta durant aquest cap de setmana. El festival també oferirà propostes a distància com la peça audiovisual La caiguda de l'H i les trucades del Poeta de guàrdia. 24 i 25 d'octubrte a Girona i Salt

Fotografia: les 10 cites que no et pots perdre a la tardor

In Cadaqués

Salvador Dalí és un dels convidats al festival In Cadaqués, una cita excepcional amb 25 exposicions fotogràfiques de 35 autors diferents. Les mostres es repartiran per 20 galeries i espais icònics del municipi, fins i tot a l'aigua: hi haurà una part que s'exhibirà surant, a tocar de la badia. Fins el 25 d'octubre a diversos espais de Cadaqués

Ciutat Flamenco

Comença aquest cap de setmana el festival Ciutat Flamenco amb un homenatge a Enrique Morente i Max Roach que uneix les dues escoles de la ciutat, el Taller de Músics i l'ESMUC. Actuaran al certamen Chano Domínguez, Carles Benavent, Chicuelo i Duquende, entre altres. Fins al 31 d'octubre en diversos espais de Barcelona.