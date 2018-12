Més de 35.000 infants participen en la campanya 'Fas 6 anys. Tria un llibre'

La campanya de la Generalitat per al foment de la lectura ' Fas 6 anys. Tria un llibre' ha arribat a 3.500 nens més aquest any respecte a l'anterior. A la iniciativa hi han participat enguany 35.146 dels 78.638 infants nascuts el 2012, és a dir, un 44,7% del total. Amb un pressupost de 500.000 euros, la iniciativa consisteix a oferir als nens que compleixen 6 anys el 2018 un val de 13 euros per bescanviar a les llibreries.

Segons dades del departament de Cultura, la participació a la campanya creix per tercer any consecutiu i manté la línia ascendent iniciada des que es va posar en marxa: el 2016 hi van participar 31.931 dels 83.314 nens censats (38,3%), i el 2017 ho van fer 31.657 dels 80.966 (39,10%).

En la campanya d'enguany s'han venut 6.600 títols, la majoria en català (70,4%), un augment respecte a l'any passat (62,2%). Segons els llibreters, la iniciativa ha provocat un augment de l'afluència de públic a les llibreries i les vendes creuades. El 68% dels llibreters asseguren que els usuaris han adquirit més d'un llibre en la mateixa compra i el 86,9% detecten que la campanya ha generat públic nou.

La campanya forma part del Pla Nacional de Lectura 2020. La iniciativa vol fomentar els hàbits de lectura entre els menors que comencen a llegir perquè formin la seva biblioteca particular, incentivar la compra de llibres a tot el territori català, donar valor al llibre com a eina de coneixement i potenciar la prescripció de la lectura entre els mateixos infants.