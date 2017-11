L'Estat Islàmic ha destruït 80 jaciments arqueològics en els últims tres anys

El ministre iraquià de Cultura, Turisme i Antigüitats, Friad Ruandzi, ha informat aquest dimecres que el grup terrorista Estat Islàmic ha destruït, durant els últims tres anys 80 jaciments arqueològiques i 90 santuaris religiosos dels territoris que ocupava del país.

En una conferència organitzada per la UNESCO, el ministre ha destacat que els jihadistes van començar “una operació de neteja cultural” després de la seva irrupció a l'Iraq, on més de 4.000 conjunts arqueològics van estar sota el seu control en algun moment. El ministre ha afegit que els radicals van dinamitar-ne alguns, van fer malbé d'altres i van robar peces per vendre-les i finançar les seves activitats terroristes.

Ruandzi ha detallat que entre els espais afectats hi ha el museu de la ciutat de Mossul i el de la província d'Al Anbar i que també s'han fet malbé esglésies, mesquites i manuscrits antics. Així, peces del segles VIII i VII a.C. procedents de la capital assíria de Nínive que es conservaven al museu de Mossul van ser destruïdes pels jihadistes l'any 2015 a cops de martell, com també les portes i les muralles de la ciutat antiga.

Els jihadistes també van destruir un 90% del conjunt arqueològic de Nimrud, situat a uns 30 quilometres al sud-est de Mossul, que data del segle XIII a.C., i van dinamitar dos toros alats assiris del Temple de Nabu, de gran valor.