El govern espanyol aprovarà mesures extraordinàries per protegir el sector cultural

Després de setmanes amb el sector cultural clamant per ajudes econòmiques per fer front a la crisi sanitària del coronavirus, el govern espanyol ha anunciat les primeres mesures destinades a "garantir la supervivència de les estructures culturals". Segons avança El País, el consell de ministres aprovarà aquest dimarts un reial decret que inclou una partida extraordinària de 79,4 milions d'euros i mesures com la injecció immediata de capital al sector. Fins ara, moltes empreses culturals s'havien trobat que els bancs les declaraven insolvents i no els concedien els préstecs de diners públics ICO, una situació que aquest nou paquet de mesures vol combatre.

Entre les ajudes extraordinàries, el ministeri de Cultura destinarà 16,25 milions d'euros per a préstecs a les petites i mitjanes empreses del sector, que s'atorgaran a través de la Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Finanzas SGR. També s'inclouen 3,75 milions d'euros per pagar el cost d'obertura dels préstecs. A l'esborrany al qual ha accedit El País, el ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, reconeix que el sector cultural s'ha vist "especialment afectat" per la crisi del coronavirus i que els seus professionals han viscut "una reducció dràstica dels ingressos i una situació crítica".

Nova mesura per a treballadors intermitents

Les arts escèniques i la música van veure's obligats a paralitzar la seva activitat amb l'aprovació de l'estat d'alarma i, des d'aleshores, les sales de concerts i teatres no han pogut obrir i han vist com se'ls congelaven els ingressos. Ara el ministeri ha aprovat 28,2 milions d'euros en ajudes extraordinàries per als treballadors i les empreses d'aquests àmbits. Els treballadors de les arts en viu han reclamat reiteradament que es tingui en compte la seva situació laboral, que acostuma a funcionar amb contractes intermitents (se'ls dona d'alta i de baixa el mateix dia de l'actuació). D'acord amb aquesta problemàtica, el ministeri ha canviat les condicions per demanar la prestació d'atur: els artistes d'espectacles que no estiguin en un ERTO o suspensió de contracte rebran una prestació de 120 dies si l'exercici anterior n'han cotitzat entre 20 i 54. Si han cotitzat 55 dies o més l'any anterior obtindran una prestació de 180 dies d'atur.

Una altra de les mesures més demanades pel món audiovisual era el canvi en la definició d'"estrena comercial". De manera "transitòria" i fins que les sales de cinema puguin tornar a exhibir, es consideraran estrenes els nous films que es projectin a través de plataformes de streaming i a la televisió. D'aquesta manera, les productores podran accedir a les ajudes destinades al cinema, de les quals s'han ampliat els terminis.

Les sales de cinema tindran ajudes directes amb un total de 13,2 milions d'euros. L'import econòmic destinat a cada sala variarà en funció de les pantalles de què disposi. L'ajuda podrà anar des dels 8.000 euros per una pantalla als 32.000 euros per a sales amb més de vuit pantalles. A més, el govern espanyol augmenta el percentatge d'exempcions fiscals per a inversions en la producció de cinema.

El sector del llibre també rebrà part d'aquest paquet de mesures, ja que el ministeri destinarà 5 milions d'euros a les llibreries independents. I els ciutadans que decideixin finançar projectes culturals tindran un 5% d'avantatges fiscals a l'IRPF.