A$AP Rocky, Skepta i Paul Kalkbrenner, primers confirmats del Sónar

El Sónar ha desvelat els primers noms de la pròxima edició del festival, entre els quals destaquen els nous directes del raper nord-americà A$AP Rocky i del productor londinenc Skepta. Disclosure, els germans més populars del 'house' britànic actual, hi seran presents en format DJ per avançar els sons del seu pròxim àlbum. També hi actuarà el berlinès Paul Kalkbrenner, que presentarà el disc 'Parts of life'.

La 26a edició del Sónar, que té caràcter extraordinari perquè canvia de dates i se celebrarà els dies 18, 19 i 20 de juliol, presentarà un total de 130 xous. El festival tornarà el 2020 a les dates habituals, al juny.

En l'avançament de la programació destaquen també alguns dels noms propis de l'electrònica d'avantguarda com el productor britànic Actress, que tocarà en directe ajudat d'un programari d'intel·ligència artificial. La música mestissa global arribarà de la mà de la tunisiana Deena Abdelwahed, i Lotic, que ha revolucionat amb el so 'art-grime' l'escena 'underground' de Berlín, estrenarà un nou espectacle amb un joc de llums polièdric.



També actuaran l'equatorià Nicola Creu i l'artista d'origen sirià Kariin. Una de les figures més renovadores de la escena musical americana postmoderna, el pianista Bruce Brubaker, s'unirà al jove productor d'electrònica irlandès Max Cooper. Junts reinventaran en directe una sèrie de treballs pianístics del mestre Philip Glass amb el concert anomenat 'Glassforms'.



Entre les sessions de DJ destaquen la del berlinès Dixon i la del músic i neurocientífic Floating Points en un set exclusiu de sis hores. També passaran pel Sónar Maya Jane Coles, Amelie Lens, Artwork i Blawan & Dax J. Les noves sonoritats urbanes tindran entre els seus representants Ross From Friends, Octavian, Murlo i Bad Gyal, entre d'altres.

La imatge del Sónar 2019, protagonitzada per Ángela Molina i Vir Rousse, 'booker' del festival, mostra el viatge en cotxe d'una mare i una filla per mons extraordinaris. Com en altres ocasions, la imatge del festival, creada per Sergio Caballero, prendrà forma de curtmetratge.