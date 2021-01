Quantes feres diferents hi ha a la sabana? I a les profunditats del mar? Aconsegueix amb l’ARA El gran llibre desplegable (La Galera), un llibre amb 7 pàgines desplegables per buscar i pintar els objectes i personatges que s’amaguen en cadascun dels escenaris: el safari, sota l'aigua, la jungla, l'espai, la passarel·la de moda, els esports a l'aire lliure i la festa de la ciutat. A més de servir per divertir-se, El gran llibre desplegable també és una bona eina pedagògica. El llibre està recomanat a partir de cinc anys i estarà disponible només als quioscos amb l’ARA del 13 al 26 de gener per 9,95 euros.