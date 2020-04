Sales de teatre i de concerts alerten que no obriran fins que no es garanteixi el 100% de l'aforament

Les sales de teatre i de concerts van ser les primeres que van haver de tancar arran de la crisi sanitària generada pel coronavirus, i tot sembla indicar que seran de les últimes a poder reprendre l'activitat. Davant d'aquest horitzó, diverses associacions i entitats de sales de teatre i concerts han explicat a l'ARA que no obriran els espais fins que no es garanteixi un 100% de l'aforament. D'aquesta manera, els equipaments renuncien a l'opció d'aixecar el teló amb un terç de l'aforament de les sales, una mesura que es va aplicar just abans del confinament, quan la Generalitat va prohibir els actes de més de mil persones. Entre les entitats que s'han adherit a aquesta petició –la qual faran arribar al govern espanyol i a la Generalitat– hi ha l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca), l'Acadèmia Catalana de la Música, l'Associació de Promotors Musicals i l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya.

"Si ens permeten obrir amb l'aforament reduït serà una ruïna, perquè voldrà dir que s'aixeca l'activitat amb tots els costos que comporta però amb només un terç dels ingressos. No hi ha cap teatre privat que pugui viure amb un terç de l'ocupació", assenyala la presidenta d'Adetca, Isabel Vidal. Les sales alerten que aplicar mesures restrictives de públic als espais escènics "els estigmatitzarà" i, per això, demanen a la Generalitat i al govern espanyol que quan es pugui reprendre l'activitat escènica es faci sense limitar-ne les localitats.

Així mateix, també avancen que, en el seu cas, l'anunci del retorn a l'activitat no pot ser immediat. "Necessitem que ens avisin un mes i mig abans, amb un cert temps perquè les companyies puguin assajar i es pugui obrir de nou la venda d'entrades", explica Vidal. Una opció que no veuen amb mals ulls és que els teatres públics reprenguin l'activitat amb restriccions a l'aforament si poden garantir els costos de les companyies, però Vidal insisteix que, per a les sales privades, "no obrir amb plena activitat és totalment inviable".

"La previsió per recuperar l'activitat serà lenta"

En paral·lel, les sales també demanen que durant el procés de desconfinament es mantinguin els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per força major per a aquelles activitats "que no es poden recuperar de la nit al dia". En aquest sentit, Vidal subratlla que "la previsió per a la recuperació de l'activitat serà lenta" i, per això, "caldrà mantenir els efectes dels ERTO de força major per al sector cultural". A més, sol·liciten que les mesures de reincorporació a la feina siguin "coherents" a tots els àmbits amb grans concentracions de públic, i no només en el sector cultural.

Ara per ara, les sales treballen amb l'esperança de poder reprendre l'activitat a l'estiu o, en un pitjor escenari, al setembre. "Entenem l'excepcionalitat de la situació i ens posem a disposició de les autoritats per prevenir contagis i planificar coordinadament el retorn a les sales. Però ens preocupa que si s'endarrereix molt aquest retorn, el públic acabarà prescindint-ne", diu Vidal. Segons dades d'Adetca, fins al 30 d'abril s'han suspès 2.300 funcions de teatre i les pèrdues ja són de més de 15 milions d'euros.