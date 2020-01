'Aguas oscuras': l'enemic coneix el sistema

Direcció: Todd Haynes. Guió: Matthew Carnahan i Mario Correa. 126 min. Estats Units (2019). Amb Mark Ruffalo, Anne Hathaway i Tim Robbins.

A primera vista, la lluita real d'un advocat contra una gegantesca corporació que va enverinar amb abocaments tòxics l'aigua de tota una comunitat no sembla la història més adequada per a Todd Haynes, director de l'exquisida Carol. Així i tot, hi ha elements que resulten familiars per a qui conegui la seva obra prèvia: la voluntat de reescriptura de certs gèneres (i èpoques) del cinema nord-americà i l'interès per personatges atrapats en les normes d'una societat opressora. Aguas oscuras és un impecable thriller legal en què ressonen ecos de les pel·lícules polítiques dels setanta, les dirigides amb gest acusador per cineastes com Alan J. Pakula i Sidney Lumet.

La fotografia d'Ed Lachman evoca l'atmosfera aspra i realista del cinema de Lumet i el to plomís que inunda tant els despatxos d'advocats com les granges d'animals moribunds i les llars familiars dona compte d'un sistema malalt que, com una substància química perniciosa, es filtra per qualsevol esquerda del teixit social. En un film que mostra, de manera modèlica, el pes acumulat del temps –les conseqüències personals de dècades de lluita, però també les transformacions socials que l'acompanyen–, les connexions entre passat i present són òbvies. Aguas oscuras no té el risc formal de Lluny del cel o Carol, però manté intacta la voluntat de Haynes de parlar d'un present desolat evocant temps aparentment superats.