L'Ajuntament de Barcelona distribueix 200.000 abonaments per fomentar el consum cultural

Tothom està d'acord que la cultura no és prescindible però arrossega tota mena de crisis des de fa anys. A més, tot plegat s'ha vist agreujat amb la pandèmia i el tancament, durant moltes setmanes, de nombrosos equipaments culturals, l'anul·lació d'espectacles, de gires i de presentacions de llibres... Avui l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat una nova mesura, que s'afegeix a les que ja va engegar al març, per pal·liar la profunda crisi econòmica que viu el sector cultural: els bons culturals, què posarà en circulació del 13 de juliol fins al final de l'any.

L'abonament té per objectiu bonificar la despesa en cinema, espectacles de música i arts escèniques i llibres. En total posarà en circulació 200.000 bons i cadascun tindrà un valor de 40 euros (30 euros els abonarà el ciutadà, més un euro per despeses de gestió, i 10 euros els aportarà el consistori). La inversió de l'Ajuntament serà, doncs, de dos milions d'euros, però tindrà un efecte multiplicador, segons el tinent d'alcalde de Cultura, Joan Subirats: "El consum final serà de vuit milions d'euros i és innegablement positiu". Aquest bonus cultura és una iniciativa impulsada per cinc entitats del sector cultural (la teatral ADETCA, la musical ASACC, la Cambra del Llibre de Catalunya, el Gremi de Cinemes de Catalunya i el Gremi de Llibreters de Catalunya), amb el suport del consistori.

No hi haurà límit a l'hora de comprar abonaments, se'n podran comprar tants com es vulgui, i ho podran fer ciutadans de Barcelona i de fora, però cada abonament s'haurà de gastar en un sol establiment de la capital. Es podran comprar a la pàgina web bonuscultura.com/barcelona. La quantitat, 40 euros, s'ha decidit així, segons el r egidor de Turisme i Indústries creatives, Xavier Marcé, perquè s'ha calculat que és quant poden costar dues entrades per anar al teatre, a un concert, dos o tres llibres, o quatre entrades per anar al cinema. Els museus han quedat fora de la iniciativa: "Hem anat a buscar els espais on el preu és més elevat, als museus les entrades ja estan molt socialitzades i no ens ha semblat tan imprescindible", ha dit Marcé.

Què passarà si s'exhaureixen tots els bons? No hi ha cap ordre de prioritat, tothom qui ho vulgui en podrà anar comprant: "S'aniran venent a mesura que es vagin demanant, però a partir del setembre hi ha la possibilitat de parlar amb altres socis i ampliar l'oferta".

"És una mesura inèdita a la nostra ciutat i vol ajudar a reactivar econòmicament les indústries culturals i creatives", ha assegurat el tinent d’alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda, Jaume Collboni, que ha recordat que actualment la indústria cultural i creativa ocupa 130.000 persones a Barcelona. Subirats ha destacat que la iniciativa respon també als resultats d'enquestes de l'Ajuntament en què els entrevistats asseguraven que el preu era una limitació a l'hora de consumir cultura.