Alfonso Cuarón: "Em sembla molt ofensiu per al públic subtitular 'Roma' en castellà"

Netflix, la plataforma que ha produït i distribueix l'últim fenomen del cinema, ' Roma', la pel·lícula d'Alfonso Cuarón cridada a triomfar als Oscars, ofereix als seus usuaris en 'streaming' la pel·lícula subtitulada en castellà i en espanyol llatinoamericà, un fet que no ha agradat a alguns usuaris, ni tampoc al seu director. "Em sembla molt ofensiu per al públic espanyol subtitular 'Roma' en castellà", ha declarat aquest dimarts el seu director, el mexicà Alfonso Cuarón: "Com a mexicà, m'encanta veure el cinema d'Almodóvar i no necessito subtítols en mexicà per entendre'l", ha afegit. "El color i l'empatia funcionen sense subtítols", ha reiterat.

La pel·lícula va ser rodada a Ciutat de Mèxic i barreja l'espanyol amb el mixteca, la quarta llengua indígena amb més nombre de parlants de Mèxic. Amb els subtítols en castellà, alguns mots com 'ustedes', 'enojarse', 'vengan' i 'mamá' s'han subtitulat com 'vosotros', 'enfadarse', 'venid' i 'madre', respectivament.

Èxit de 'Roma'

Roma acaba de guanyar dos Globus d'Or i està nominada com a millor pel·lícula dels premis Oscar del pròxim 24 de febrer. El film va optar per una estratègia de projecció diferent, ja que es va estrenar a les sales de cinema i a Netflix a la vegada. Alfonso Cuarón és el responsable de pel·lícules com 'Gravity' (2013), 'Hijos de los hombres' (2006), 'El laberinto del fauno' (2006) i 'Harry Potter i el pres d'Azkaban' (2004).