Alfred, Macaco i Mishima encapçalen el cartell del festival Strenes

El festival Strenes, que tindrà lloc del 30 de març al 5 de maig a Girona, comptarà amb les actuacions d'Alfred García, Macaco, Mishima, Pedro Guerra i Doctor Prats. En total, el festival acollirà més de 40 concerts, d'entre els quals també destaquen Doctor Prats i Búhos, que se sumen així a altres propostes ja anunciades com l'actuació de l'artista israeliana Noah, la canària Rosana i l'Elèctrica Dharma. Així mateix, en la propera edició el festival incorporarà un nou escenari a la pujada de Sant Domènec.

Per la setena edició de l'Strenes també hi passaran Gerard Quintana, Andrea Motis, Pavvla i Els Catarres. "És una edició ambiciosa", afirma el director del festival. A més, hi haurà propostes emergents que seran gratuïtes i que comptaran amb les actuacions de Balkan Paradise Orchestra, Kids from Mars, Lildami i Toni Beiro, entre d'altres. Alguns concerts, com el de Lax'n'busto amb Pemi Fortuny, el d'Alfred García i el dels Catarres ja han exhaurit localitats. L'objectiu del festival és superar la xifra d'assistència de l'edició passada, que va ser de 30.000 espectadors.