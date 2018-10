Ruth Gutiérrez guanya el Premi Born de Teatre 2018

El jurat del XLIII Premi Born de Teatre ha anunciat a Ciutadella que l’obra ‘Los Amantes Sobrehumanos’, de Ruth Gutiérrez, és la vencedora del guardó dotat amb 14.000 euros i l’edició del treball en les quatre llengües de l’Estat. Es tracta d’una obra arriscada i valenta, que té com a finalitat reflexionar sobre la violència i l’horror. Un fil argumental dur, però sense abandonar la sensibilitat a través d’un llenguatge poètic.

L’obra de Gutiérrez ha obtingut majoria de vots favorables per part d’un jurat configurat pel director escènic i artístic, Salva Bolta, l’actor i director de teatre d’Alacant, Tomàs Mestre, el professor a la Universitat de Toulouse, Fabrice Corrons, l’autora teatral i professora de dramatúrgia de l’Institut del Teatre i l’Escola Superior de Coreografia de Barcelona, Victoria Szpunberg i la professora de teatre espanyol a la Universitat de Barcelona.

El jurat ha considerat que el treball de Gutiérrez desprèn uns valors socials i humans enriquidors. Per la seva banda, la dramaturga càntabra s’ha mostrat “molt contenta, afortunadíssima i afalagada”. ‘Los Amantes Sobrehumanos’ relata amor, llibertat en un ambient tancat, marcat per la religió i la creença de dos amants que intenten expressar el seu amor de diverses maneres com la imaginació o unes escapades a un punt concret que especifica l’argument de l’obra. El text posa de manifest com “diversos personatges cauen en desgràcia dins d’un ambient rural”.

També són protagonistes les famílies dels personatges amb discapacitat intel·lectual, infantilitzant i tractant com a criatures a dos adults. Paral·lelament transcorren altres històries que se sumen al tronc d’un relat que, tal com admet Ruth Gutiérrez “arrisca i incomoda”. En referència als personatges amb discapacitat intel·lectual que hi apareixen, Gutiérrez assegura: “M’ha tocat viure-ho d’aprop, són referents personals i una obligació gairebé moral”.

Ruth Gutiérrez és llicenciada en filologia hispànica per la Universitat d’Oviedo. Ha realitzat màsters en gènere i en l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera. Actualment és professora auxiliar del departament de llengües de la Universitat Politècnica de Nantes, a França.