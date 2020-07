André Ricard dissenya el càntir de la 70a Festa del Càntir d'Argentona

260x366 El càntir de la 70a Festa del Càntir d'Argentona, d'André Ricard / MUSEU DEL CÀNTIR El càntir de la 70a Festa del Càntir d'Argentona, d'André Ricard / MUSEU DEL CÀNTIR

Coincidint amb la 70a edició de la Festa del Càntir, el Museu del Càntir d'Argentona ha tornat a encarregar el càntir a un degà del disseny industrial català, André Ricard, conegut entre molts altres treballs per haver dissenyat la torxa dels Jocs Olímpics de Barcelona. "Als seus 92 anys, André Ricard ha volgut fer una obra que vagi a l'essència del càntir, amb fang vermell i vernís verd, tot mantenint íntegrament la seva funcionalitat", diu el comunicat que ha fet públic el museu aquest dimarts.

El càntir sortirà a la venda dia 4 d'agost, diada de Sant Domènec, després de la seva tradicional benedicció. André Ricard agafa el relleu a un altre gran dissenyador català, Miguel Milà. "Dissenyar significa dotar els objectes de la nostra vida quotidiana de les formes més sensates i simples perquè compleixin òptimament la funció a la qual se'ls destina –diu Ricard–. Amb aquest disseny he volgut anar a la síntesi del càntir, integrant al màxim tots els elements funcionals, com els dos brocs i la nansa, tot recuperant elements tradicionals com el fang porós que permet al càntir refrescar l’aigua per transpiració, i el vernís verd de dalt, rematat amb una sòbria nansa". En paral·lel a la funcionalitat, Ricard li ha volgut donar un toc sensualitat: "El doble bisell de la part superior del càntir recorda l’escot d’un vestit que, amb les seves formes esveltes i les corbes orgàniques, dona al disseny un caire més femení".