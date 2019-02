L’Animac reuneix l’‘all stars’ de l’‘stop motion’

Ninots de plastilina, d’argila o de ceràmica, no importa; tots cobren vida, respiren i es mouen amb l’animació 'stop motion', que l’Animac celebra en la seva 23a edició, inaugurada dijous. Gairebé tan vella com el mateix cinema, la tècnica 'stop motion' és “un mitjà d’expressió insuperable que, en un taula, pot encabir-hi tota classe de mons”, afirma Carolina López, directora de la Mostra de Cinema d’Animació de Lleida, que fins diumenge projectarà 343 pel·lícules animades entre llargs, migmetratges, films televisius i sobretot curts, que són el gruix del programa.

Reivindicar l’'stop motion' no és gest nostàlgic de resistència al progrés, sinó la celebració d’un cinema amb bona salut creativa i comercial. “Fa un parell de dècades semblava que l’'stop motion' seria desbancat pel 3D i, lluny d’això, està vivint un dels seus millors moments”, apunta López, que aquest cap de setmana ha reunit a Lleida un veritable 'all stars' d’animadors en 'stop motion' començant pel Premi d’Honor d’aquesta edició, Peter Lord, fundador de l’estudi Aardman, que durant anys va ser l’oasi de l’animació en plastilina d’on van sorgir les sèries Wallace i Groomit i El xai Shaun i films com Chicken Run i Pirates!

L’Animac també acollirà la primera retrospectiva a l’Estat de Katariina Lillqvist, referent de l’'stop motion' i del cinema d’animació europeu que a més de presentar els seus treballs curts –l’últim és Radio Dolores, barreja de documental i animació amb titelles– oferirà una conferència on parlarà del projecte 'Master i Margarita', que serà el seu primer llarg. Un altre focus de la Mostra serà l’obra de Rodolfo Pastor i Petra Steinmeyer, creadors de la sèrie d’èxit 'Capelito' i pioners de l’'stop motion' a Catalunya. El seu estudi familiar va ser durant molts anys una de les escasses portes d’entrada a l’animació fotograma a fotograma per a molts estudiants.

La panoràmica sobre 'stop motion' també inclourà el director nord-americà Mark Osborne ('El petit príncep'), que oferirà una classe magistral, els canadencs Chris Lavis i Maciek Szczerbowski i la gran referència actual de l’'stop motion' a Catalunya, el duo format per Anna Solanas i Marc Ribas, que es mouen entre els treballs infantils i els malsons inquietants a l’estil de 'Canis' o 'Les bessones del carrer Ponent'.

Llargs i Bob Esponja

El programa de llargs d’aquesta edició va arrencar en la inauguració d’ahir amb la xilena 'La casa lobo', film en 'stop motion' ambientat en un centre de tortura de la dictadura de Pinochet. Els universos literaris de Joseph Conrad i Louis-Ferdinand Céline inspiren 'This magnificient cake!', que examina l’empremta del colonialisme a través de cinc històries entrelligades.

També hi haurà curts a dojo, xerrades d’animadors, projeccions per als menuts, una retrospectiva del pioner Ladislas Starewitch... Però un dels moments més emotius de l’Animac serà sens dubte l’homenatge al creador de Bob Esponja, Stephen Hillenburg, en què 100 cantaires de les corals infantils de l’Orfeó Lleidatà interpretaran el tema principal de la sèrie.