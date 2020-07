Anna Alàs ofereix un recital "per recuperar l'alegria" al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau

260x366 La mezzosoprano Anna Alàs / Michal Novak La mezzosoprano Anna Alàs / Michal Novak

Entreteniment, distensió i fins i tot un toc d'humor. Això és el que promet la mezzosoprano Anna Alàs en el concert que oferirà el dilluns, 13 de juliol, al recinte modernista de Sant Pau: "Hem de recuperar l'esperit del benestar i l'alegria després de tants mesos de confinament", afirma la cantant terrassenca, que resideix a Berlín. Després de les cancel·lacions per culpa de la pandèmia de covid-19 i l'estat d'alarma, la jove cantant està contenta de poder tornar a pujar a l'escenari i assenyala que s'ha "demonitzat" l'activitat artística, quan "hi ha activitats més perilloses a les quals s'està donant cabuda" en la represa.

Per al concert de Sant Pau, organitzat dins el festival Cruïlla XXS, Anna Alàs farà un repàs de les melodies més conegudes i estimades del gran públic perquè són les que, en les circumstàncies actuals, més s'agrairan: "És el nostre deure, com a artistes, fer neteja emocional per al públic i aquestes melodies són ideals". Per exemple, cantarà l'ària Voi che sapete, de Le nozze di Figaro, de Mozart, i el recitatiu Ah, scostati! de Così fan tutte. Molt lligada al repertori germànic, el programa inclou una ària del compositor austríac Johann Strauss, concretament Ich lade gern mir Gäste ein de l'òpera Die Fledermaus. També la famosa havanera L’amour est un oiseaux rebelle, de Carmen, de Georges Bizet. "Em sento molt ben acompanyada per l'Anna Crexells perquè li dona un impuls que altres pianistes, no tant propers a les havaneres com a Catalunya, no tenen", diu la mezzo. A banda, assegura que aborda aquest hit de la lírica "amb totes les eines que tenim com a artistes i posant-hi ingredients propis". També destaca la cantata de Gioachino Rossini Giovanna d’Arco: "És una peça original de Rossini per a piano i veu de disset minuts de durada, i crec que agradarà al públic melòman que vol descobrir coses noves", sosté. A més, avança fregant-se les mans, hi haurà un bis sorpresa al final de l'espectacle.

La soprano oferirà un altre concert a Terrassa el 30 de juliol i té previstes més cites musicals de cara a la tardor, quan presentarà el seu últim treball discogràfic, Legacy (Seed Music), en dos concerts a Alemanya. "És un llegat en tres facetes: de compositors catalans que alhora estaven oberts a altres cultures, com ara Xavier Montsalvatge i Eduard Toldrà, i que demostren que les cultures es poden entendre a través de l'art; el llegat de les cantants catalanes del qual les joves intèrprets ens sentim dipositàries, i, finalment, el llegat propi que recull els deu anys de col·laboració amb el pianista Alexander Fleischer", explica Alàs.

Entre els pròxims concerts apuntats a la seva agenda, Alàs –que va encarnar el doble rol de Viuda reposada i Plaer de ma vida als Diàlegs de Tirant e Carmesina, de Joan Magrané, al Gran Teatre del Liceu la temporada passada– farà el que suposarà el seu debut al costat de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), al febrer, en una gira per escenaris de Catalunya amb un repertori de Robert Gerhard, per commemorar el cinquantè aniversari de la seva mort.