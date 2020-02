Antonio Banderas: "El meu model eren Els Joglars, el Lliure i Dagoll Dagom"

El musical A chorus line ha desembarcat a Barcelona amb nota: l'estrena del musical al Teatre Tívoli va acabar amb tot el públic dret, després que els espectadors no es van poder estar d'aplaudir els números musicals un per un. I la cirereta de la nit va arribar amb la intervenció final d'Antonio Banderas, codirector i productor de l'espectacle amb el seu teatre, el Soho Caixabank. Banderas va pronunciar tot un reconeixement al teatre català: "És preciós venir a Barcelona, perquè jo vaig somiar amb Barcelona –va dir Banderas–. Quan vaig començar a fer teatre, fa molts anys, no somiava amb Madrid. El meu model era aquí, en grups com Els Joglars, el Teatre Lliure i Dagoll Dagom. Jo no volia entrar en el teatre professional que es feia a Madrid. Jo mirava cap a Barcelona, que representava l'avantguarda". També va posar en relleu que divendres a la nit Màlaga i Barcelona estaven unides perquè l'estrena coincidia amb una funció al seu teatre de Romancero gitano, el monòleg lorquià de Núria Espert dirigit per Lluís Pasqual. "Tenim un vincle molt fort, molts dels membres de la companyia d' A chorus line són catalans, i a Màlaga i Barcelona també ens uneix que som ciutats litorals amb un caràcter molt especials. Fins i tot potser també ens uneix Pablo Picasso", va reblar Banderas.

Per a l'actor, A chorus line és un musical que trenca amb el model d' El carrer 42 i es fixa en molts artistes gairebé anònims però que sostenen la indústria de l'espectacle. Va pujar a l'escenari del Tívoli acompanyat de Baayork Lee, una de les intèrprets del producció original de Broadway i l'encarregada del revival. "És una de les dones més joves que he conegut, va dir Banderas, abans d'agrair-li les lliçons de "vergonya artística, d'ètica, de saber com comportar-se dins i fora de l'escenari sent artistes i sentint-se'n orgullós" que els havia donat durant la creació de l'espectacle.

Una estrena amb moltes cares conegudes

L'estrena d' A chorus line va reunir un reguitzell de cares conegudes, com els periodistes i presentadors Manuel Fuentes, Lídia Heredia, Mari Pau Huguet i Adriana Oltra, i els intèrprets Joan Pera, David Selvas, Mercè Sampietro, José Corbacho, Mireia Portas, Lloll Bertran, Àngels Gonyalons, Mercè Comas, Abel Folk, Meritxell Huertas, Enric Majó, Anna Moliner, Pep Planas i Jordi Ríos. Tampoc no es van voler perdre l'espectacle l'humorista Carlos Latre, la coreògrafa Coco Comín, la vedet Merche Mar i el compositor Albert Guinovart.