La Fiscalia d'Anvers investigarà el director escènic Jan Fabre per assetjament sexual i abús de poder

Un grup de 20 treballadors han acusat l'artista belga Jan Fabre d'assetjament sexual, abús de poder i comportaments sexistes i inadequats en el marc de la seva companyia, Troubleyn, segons una carta oberta publicada a la revista d'art 'Rekto:Verso'. Els treballadors descriuen actes d'"humiliació i intimidació sexual" per part del dramaturg, un dels artistes belgues més reconeguts tant dins com fora de Bèlgica. (De fet, els seus espectacles han visitat sovint el Temporada Alta; Fabre ha presentat 'Belgian rules' al Grec, i al juny es podrà veure l'obra de 24 hores 'Mount Olympus' al Lliure.)

L'auditoria de treball de la Fiscalia d'Anvers ha obert una investigació d'ofici –sense que hi hagi presentada cap denúncia– a partir d'aquestes acusacions públiques, per aclarir els fets i determinar l'existència de possibles violacions de la llei laboral, segons ha confirmat un portaveu de l'organisme a Efe. El ministre flamenc de Cultura, Sven Gatz, ha afirmat que es pren molt seriosament la denúncia i ha anunciat que el seu govern obrirà la seva pròpia investigació per aclarir els fets, ja que les subvencions que rep la companyia impliquen que no es tolerin comportaments que perjudiquin els drets dels treballadors. Alhora, el ministre afirma que respecta la presumpció d'innocència de l'artista.

"Els abusos són el pa de cada dia"

Els signants de l'article van ser víctimes o testimonis dels abusos. "Són el pa de cada dia", diuen. I afegeixen que les "pràctiques inadequades" tenen lloc des de fa dues dècades, i que en els últims dos anys han plegat sis persones per casos vinculats al #metoo. Alguns dels afectats diuen que han necessitat suport psicològic per superar la baixa autoestima després d'abandonar la companyia: "Ens diu 'guerrers de la bellesa' i t'acabes sentit com un gos apallissat".

El text descriu Fabre com un director "impredictible", que "genera tensions dins el grup" i a qui els artistes implícitament han de dedicar-se a complaure. "Un dia posa un intèrpret en un pedestal i l'endemà l'ensorra", diuen. També expliquen casos de comentaris concrets. "Ets bonica però no tens cervell", "Ets com un pollastre sense cap" o "Tornes a estar massa grassa". Tot dins d'un "dolorós joc d'humiliacions" fins a aconseguir les llàgrimes de l'intèrpret, diuen els signants.

Fabre afirma en una entrevista que en 40 anys mai ha protagonitzat cap mena de denúncia d'assetjament sexual, però el text publicat a 'Rekto:Verso' ho rebat: l'última va ser aquesta primavera passada. Els afectats expliquen, per exemple, que Fabre ha plantejat feines en termes de "si no hi ha sexe, no hi ha solo". També han apreciat certs patrons de conducta, presumptes "projectes paral·lels" en què Fabre aprofitava per acostar-se sexualment als seus artistes durant "sessions fotogràfiques semisecretes" en posicions sexuals a casa seva, on oferia alcohol i drogues. Dels seus 'avenços' en depenia l'ascens de l'artista a la companyia o el seu càstig. També els oferia "grans sumes de diners" com a retribució, cosa que troben encara més vergonyosa "donats els baixos salaris de Troubleyn i la no remuneració dels becaris".

"Els intèrprets que tenen posicions més baixes en la jerarquia s'espera que suportin la humiliació, l'assetjament i el càstig tal com feien els seus col·legues sèniors en el passat. Això es pot veure com una manera de posar-se a prova un mateix, però és, de fet, una forma de perpetuar col·lectivament un cicle d'abusos en el qual algú, involuntàriament, es converteix en còmplice", afirmen, neguen que això es pugui considerar "llibertat artística" i diuen que la feina dels artistes "està regulada com en qualsevol altre lloc de treball".

La "forta personalitat" del director

Fabre ja havia fet unes declaracions prèvies a la publicació d'aquesta carta oberta en què posava en dubte el nombre de dones assetjades i deia que, segons quines fossin les mesures que es prenguessin, es trencaria el "vincle secret" entre director i intèrprets. Ara l'equip de Fabre ha rebutjat les acusacions i ha assegurat que la "forta personalitat i estil directe" del director no l'impliquen en casos d'assetjament sexual, i al·ludeixen al "consentiment mutu i respecte" com a límit a l'hora de realitzar les seves obres "radicals", que asseguren que porten de vegades a "llocs sensibles". De fet, els seus espectacles contenen escenes provocadores i d'alt contingut sexual.

L'equip de Fabre també lamenta que els autors de la carta no vehiculessin el conflicte a través de mecanismes oficials, i els conviden a mantenir un "debat directe i serè". Tanmateix, a la carta, els denunciants afirmen haver intentat exercir una oposició al director, sense èxit. "Què protegim i defensem en nom de l'art?", es pregunten. "Aquesta carta s'ha de llegir com un intent de posar fi a la cultura del silenci i d'abordar els entorns de treball tòxics en el camp artístic en general", conclouen.