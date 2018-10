Aposta per una col·lecció d’art pública

Les poc més de 5.000 obres de la col·lecció del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba) tenen orígens molt diversos. Hi ha el fons de la Generalitat, el fons de l’Ajuntament de Barcelona, algunes adquisicions del consorci, dipòsits, donacions i, sobretot, el fons de la Fundació Macba, l’entitat privada que integren empreses i particulars privats que té com a principal raó de ser l’adquisició d’obres per al museu a partir dels criteris que decideix la direcció. Els fons, tot i que lògicament es conserven al museu, són de titularitat privada però, segons les recomanacions del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA), el més lògic seria que acabessin sent públics per formar part d’una gran i única col·lecció pública d’art contemporani que gestionaria la Generalitat. D’aquesta manera, segons explicava ahir Gemma Sendra, vicepresidenta del consell, seria més senzill que les peces poguessin itinerar, s’abaratirien les assegurances i també se’n facilitaria la conservació i restauració en un sol lloc.

Aquesta proposta, que sembla difícil d’aplicar almenys a curt termini, va ser una de les principals sorpreses de l’avaluació estratègica del Macba que va presentar ahir el CoNCA a l’Auditori Meier del museu. El document, en el qual s’ha estat treballant un any, analitza els anys 2015, 2016 i 2017, un període en què el centre ha experimentat diverses transformacions, la més important de les quals el canvi de direcció i gerència amb la posada en marxa d’una nova etapa. El document, el desè que elabora el consell sobre els grans equipaments nacionals, té en compte aquests fets i avança que algunes de les seves recomanacions ja les ha posat en marxa el nou equip. Entre elles, dedicar un espai permanent a la col·lecció o buscar més contacte i diàleg amb el sector d’art català. De fet, el CoNCA insisteix que el museu ha de dedicar més atenció tant a l’art català com a la relació amb els centres del territoris i els artistes del país.

A favor de l’ampliació

El CoNCA també considera necessària l’ampliació del Macba per poder exhibir el seu fons de manera permanent, i avisa que suposarà “un redimensionament pressupostari” i un augment dels ingressos propis. Dona suport que es faci a la capella de Montalegre, tal com havia aprovat el consorci fa uns anys, però si finalment l’Ajuntament de Barcelona -principal contribuent públic del museu- decideix fer-hi un CAP, demana que es busqui un lloc alternatiu.

El document també fa referència a la necessitat que el museu trenqui amb l’estigma que és “elitista” i, de fet, l’anima a combinar les exposicions experimentals amb altres de més populars que l’obrin a més sensibilitats i públics.