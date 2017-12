“Aquest any cantarà tothom al Concert de Sant Esteve”

“El nostre model de família coral és únic al món i cal posar-lo en valor”, diu el director dels cors de l’Orfeó Català, Simon Halsey, que aquest any viurà el seu segon Concert de Sant Esteve al Palau de la Música. El seu propòsit ha sigut “prioritzar la intervenció conjunta dels cors”. “És un concert de Nadal, una actuació conjunta de comunió entre els cantaires i el públic. Aquest any cantarà tothom”, diu Halsey.

El cant sempre ha sigut el centre del Concert de Sant Esteve des del 1913, però el d’aquest dimarts canvia la dinàmica de les últimes edicions, en què els elements escènics i la dramatúrgia tenien molt de pes. “Havíem arribat al límit de sotmetre el concert a un guió extramusical. El nivell d’estrès de l’any passat darrere l’escenari va ser molt gran”, recorda el director general del Palau de la Música, Joan Oller. Això no significa que desaparegui la direcció escènica. N’hi haurà i se n’encarregarà Dani Coma. “La petició inicial era tornar al format de concert més clàssic, sense dramatúrgia. Però també calia sortir del bloc del concert estàtic i buscar mobilitat al servei de la música, amb moviments simbòlics amb els nens i més abstractes amb els adults”, explica Coma. L’objectiu és aconseguir més dinamisme en les actuacions d’acord amb la realització televisiva, perquè, un cop més, el Concert de Sant Esteve es podrà seguir per TV3 -l’audiència del 2016 va arribar als 200.000 espectadors-. A més, Catalunya Ràdio oferirà a la Unió Europea de Radiodifusió la possibilitat d’emetre el concert.

Un poema de Narcís Comadira

Halsey tindrà a la seva disposició tots els cors de l’Orfeó Català, el Cor de Cambra del Palau de la Música i un conjunt instrumental per interpretar un programa que té com a leitmotiv la nadala Fum, fum, fum, de la qual es cantarà una versió adaptada per Albert Guinovart, que també n’ha fet d’ El petit vailet i El dimoni escuat. “Intervinc bastant en el concert”, admet Guinovart, que també ha compost una nadala nova, Mira’ns i prou, amb text del poeta Narcís Comadira, que s’estrenarà a la segona part del concert. “He escrit una vintena de poemes nadalencs, però cap era per ser cantat. En aquest cas és diferent -diu Comadira-. L’Albert em va demanar permís per canviar l’ordre d’alguna estrofa i li vaig dir que podia fer el que volgués, perquè entenc que la música té les seves necessitats”.

El repertori del concert tindrà un clar accent català. “Hi haurà molta música local i la intentarem situar en un context internacional”, explica Halsey. Es cantaran cançons tradicionals i de Joan Lamote de Grignon i Lluís Maria Millet, inserides en un programa que inclou peces de Bach, John Rutter, Jan Sweelink, Mark Sirett i Craig Hella Johnson, l’autor de Considering Matthew Shepard.

El Concert de Sant Esteve, que ja fa setmanes que té les entrades exhaurides, tindrà una estructura circular. Els diferents cors cantaran conjuntament més sovint que altres anys, perquè, com diu Halsey, hi hagi més connexió entre els cors”, i tots plegats protagonitzaran el grand finale : la interpretació del tercer moviment del Gloria de John Rutter.