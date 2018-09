El govern d'Aragó es retira de la causa penal contra Santi Vila i Lluís Puig per les obres de Sixena

El govern d'Aragó es va retirar al juliol de la causa penal contra els exconsellers de Cultura Santi Vila i Lluís Puig, acusats de desobediència, i en el cas de Vila també per prevaricació, per no haver lliurat a l'Aragó les 44 peces del monestir de Sixena que hi havia al Museu de Lleida. Segons va donar a conèixer dilluns el grup del PP a les Corts d'Aragó, un mes després de personar-se en la demanda promoguda per l'Ajuntament de Vilanova de Sixena contra Vila i Puig, l'executiu aragonès va decidir fer-se enrere i retirar-se de la querella. Santi Vila ja va declarar el 25 d'abril als jutjats d'Osca, on va defensar que l'ordre judicial es va complir "parcialment" després que es traslladessin a Sixena les obres d'art que eren al MNAC. També havia de declarar el successor de Vila al capdavant de la conselleria de Cultura, Lluís Puig, que no va acudir a la citació judicial en trobar-se a Brussel·les.

El diputat del PP a les Corts d'Aragó Antonio Torres va informar dilluns que el govern aragonès va decidir retirar-se al juliol, un mes després d'haver-se personat en la demanda contra els exconsellers Vila i Puig per les obres de Sixena. Torres va criticar l'executiu del PSOE per haver "abandonat" i "deixat sol" l'Ajuntament de Vilanova de Sixena en la causa judicial que manté amb la Generalitat i, a més, per haver-ho fet "sense informar dels motius ni a les Corts d'Aragó ni a l'opinió pública". El diputat popular va afirmar que al govern de Lambán "només el preocupen les fotos, quan es tracta de Sixena". Així mateix, Torres va anunciar diverses iniciatives parlamentàries perquè l'executiu aragonès exposi les motivacions que l'han dut a retirar-se de la querella.



Amb motiu d'aquesta demanda promoguda per l'Ajuntament de Vilanova de Sixena, el 25 d'abril va declarar als jutjats d'Osca l'exconseller de Cultura, Santi Vila, que va defensar que sobre el cas Sixena "es va fer tot el que es podia fer". Vila va recordar que l'ordre judicial es va complir "parcialment", ja que es van traslladar a l'Aragó les obres d'art que estaven al MNAC. Amb les obres del Museu de Lleida, però, va reconèixer que es va trobar davant un conflicte entre uns requeriments judicials i l'obligat compliment de la llei de patrimoni i de museus de la Generalitat, que protegia la unitat de la col·lecció.



Després de declarar, l'exconseller es va mostrar esperançat perquè la jutge acabi arxivant el cas contra ell i el seu successor en el càrrec, Lluís Puig, perquè "van ajustar la seva conducta a dret". Vila també va lamentar que el conflicte s'hagi polititzat i judicialitzat per interessos externs a l'àmbit cultural i de patrimoni. Lluís Puig també estava citat a declarar als jutjats d'Osca però no hi va acudir en trobar-se a Brussel·les.