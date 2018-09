Arriba el tràiler de 'Capitana Marvel'

Marvel Studios ha llançat aquest dimarts el primer tràiler de 'Capitana Marvel', la primera pel·lícula de la companyia protagonitzada en solitari per un personatge femení. Dirigida per Ryan Fleck i Anna Boden, dos cineastes amb currículum 'indie' que debuten a Marvel, la pel·lícula abordarà els orígens dels increïbles poders de Carol Danvers, interpretada per Brie Larson, però sobretot la seva participació en una guerra intergalàctica entre dues civilitzacions alienígenes: els Kree i els Skrull.

'Capitana Marvel' estarà en bona part ambientada en la dècada dels 90 del segle XX i aprofundirà en la relació entre la protagonista i Nick Furia, que interpreta un Samuel L. Jackson retocat digitalment per semblar més jove. La pel·lícula també connectarà amb l'escena post-crèdits de 'Venjadors: Infinity war' en què un Furia a punt de desintegrar-se activava una alerta destinada a la superheroïna.



'Capitana Marvel', que arribarà als cinemes el 8 de març, servirà com a avantsala de l'esperada 'Venjadors 4', en què la Capitana Marvel jugarà un paper molt important en la lluita contra Thanos.