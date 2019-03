L’Artesà, un teatre modernista per al segle XXI

Després de prop de 30 anys sense rebre ni espectadors ni artistes, el Teatre L’Artesà del Prat de Llobregat es torna a posar en marxa. L’espai, que al setembre complirà 100 anys d’existència i és propietat de l’Ajuntament del municipi, ha viscut els últims dos anys una reforma integral que ha costat 12,5 milions d’euros i que l’ha convertit en un nou teatre preparat perquè la vida escènica hi torni a bategar.

La reforma ha anat a càrrec dels arquitectes Manel Bosch i Joan Forgas, que han treballat amb la idea de transformar L’Artesà “en un teatre de primer nivell, que funcioni com a centre cultural i que tingui una posició central a la ciutat”, expliquen. La renovació -que ha estat un dels concursos d’obra pública més sucosos dels últims anys- va aixecar polseguera perquè alguns veïns s’oposaven a l’enderrocament de l’edifici al·legant que calia conservar-ne el valor patrimonial i històric. Al final, de l’edifici modernista se n’ha conservat la façana i algunes de les parets interiors, que s’han combinat amb noves estructures per aixecar espais d’assaig, camerinos, el vestíbul del teatre i dues sales: una de gran, amb prop de 600 localitats, i una de petita multifuncional que pot acollir fins a 160 espectadors. En total, més de 5.000 m 2 destinats a les arts escèniques.

“L’Ajuntament tenia un deute històric amb L’Artesà des que era una propietat privada en desús”, afirma el director de cultura del consistori, Rafa Milán. Una vegada acabada la reforma, les funcions del nou equipament orbitaran al voltant de quatre eixos. “Ha de donar resposta a les necessitats de formació, donar suport a les companyies de la ciutat, acollir pràctiques culturals de la ciutadania i exhibir espectacles”, resumeix Milán. Qui s’encarregarà de dur a terme aquests propòsits són dos noms coneguts del sector, Cèsar Compte (exgerent del CAER i gerent de l’Associació de Professionals de la Dansa) i Cristina Alonso (ex-El Graner i festival Sâlmon). Tots dos seran els directors artístics de L’Artesà. El seu projecte se centra en “la pràctica i l’experimentació” i en “fer créixer el sotabosc artístic del Prat”, diuen.

L’Artesà reneix amb la voluntat, segons Compte, d’impulsar “un teatre adequat al segle XXI”, on l’exhibició no sigui el pal de paller i on “es trenquin conceptes i disciplines”. Els directors no volen entrar en dinàmiques de cicles ni de festivals, sinó que incorporaran les propostes més experimentals dins la programació regular, com també els espectacles per a tots els públics. “Buscarem peces que siguin singulars i pertinents. També volem obrir finestres a la internacionalització, que obres d’arreu del món passin pel Prat”, diu Compte. De moment, tenen preparada una programació “que funciona com un tastet”. Arrencarà el 27 d’abril i inclou espectacles com Federico García de Pep Tosar, Pop Up de Teatro delle Briciole, La partida de Vero Cendoya, Refugi de Marc Parrot i Rhumans de Rhum i Cia. Les entrades costaran, com a màxim, 15 euros.