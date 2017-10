L' Arts Santa Mònica exposa l'obra de Francesc Torres i Santiago Ydáñez sobre la Guerra Civil

L'Arts Santa Mònica presenta aquest dimarts, i fins al 14 de gener, l'exposició 'Què en sap, la història de mossegar-se les ungles? Troquel' de Francesc Torres i Santiago Ydáñez. Es tracta d'un diàleg entre els dos artistes al voltant de la Guerra Civil a través de filmacions i pintures de gran format. La mostra ofereix la videoinstal·lació, obra de Torres, ofereix imatges del càmera de la Brigada Lincoln, Harry Randall, enregistrades durant l'any 1937 i 1938, i les pintures de gran format de Santiago Ydáñez, algunes de les quals reprodueixen fotogrames de la pel·lícula. La proposta d'Arts Santa Mònica analitza el contrast entre els dos artistes de generacions i tècniques diferents. La mateixa exposició ja es va poder veure al Centre d'Art La Panera de Lleida l'any passat.

La mostra obre les portes tres setmanes més tard del que estava previst arran de la intervenció dels comptes de la Generalitat per part de l'Estat.

Torres, amb aquestes filmacions "oníriques" i de "gran potència" reivindica que encara no s'ha pogut "passar pàgina" de la Guerra Civil. "No hi ha explosions. Es veu el que fan els soldats quan no fan res", ha explicat Torres que ha afegit que "això li dona una qualitat onírica" i també que "com que no hi ha una progressió lineal, les imatges són d'una gran potència", ha conclòs. Així mateix, ha afirmat que són seqüències "sense ordre" i que és un producte que no s'explica per si mateix i per això s'ha de mostrar "tal com es va filmar".

Francesc Torres va descobrir les filmacions quan van arribar a l'arxiu de la Brigada Lincoln a la Universitat de Nova York. L'audiovisual cobreix diversos fronts de guerra com l'Ebre, Terol i Guadalajara, i hi apareixen personatges rellevants com l'escriptor Ernest Hemingway, la periodista Martha Gellhorn i el comandant de la XV Brigada, Viladimir Copic. La persona que va filmar les imatges formava part de la Brigada Lincoln, la unitat de voluntaris americans que va viatjar a l'estat espanyol per defensar la República durant la Guerra Civil Espanyola.

Les pintures de gran format de Santiago Ydáñez són una "translació"de moments congelats del film de Torres, d'una manera "distanciada", "immediata" i gairebé "conceptual". L'objectiu de l'artista ha sigut transmetre una "nova realitat" dels fets fent servir la pintura.