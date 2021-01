L'Ateneu Barcelonès amplia la biblioteca en una nau situada sota el jardí

L'Ateneu Barcelonès ha reformat, adequat i restaurat l'Espai Rogent, que va ser dissenyat per l'arquitecte Elies Rogent al segle XIX, i l'ha transformat en una biblioteca patrimonial per guardar-hi els llibres de més valor de la institució. "És la primera pedra de l'ampliació i consolidació de la biblioteca de l'Ateneu", ha afirmat en declaracions a l'ACN Jordi Casassas, president de la institució.

D'aquesta manera l'Ateneu recupera una part del conjunt construït del Palau Savassona, a la planta baixa, en situació de lloguer extern des de fa dècades. A l'espai hi ha armaris compactes per a 40.000 volums, en condicions d’especial protecció, per a la conservació del fons històric de l’Ateneu Barcelonès. L'arquitecte Mateu Barba ha explicat que han aprofitat un espai que durant el segle XX tenia la funció de "magatzem i de serveis de restaurant" i l'han rehabilitat completament. "Amb la reforma s'amplia l'espai de la biblioteca, que es col·lapsava definitivament", ha dit Casassas.

Barba ha indicat que han agafat aquesta nau situada sota el jardí i han tret les palmeres i un metre de terra i han despullat l'espai per impermeabilitzar-lo completament. "És un espai fet al segle XIX per Elias Rogent i té molta qualitat perquè els sostres són de volta de maó sardinell i les parets són de pedra, i al rehabilitar-lo surt amb tota la potència de la construcció original", ha afegit Barba. El pressupost total de l'obra és d'uns 800.000 euros i ha estat possible gràcies al finançament del departament de Cultura i de la Fundació La Caixa.