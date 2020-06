Bachcelona explora la relació Mendelssohn-Bach en un cartell condensat

Malgrat les incerteses que ha plantejat als programadors musicals la crisi del coronavirus, el Festival Bachcelona presenta un cartell amb tres activitats, la qual cosa ja és d'entrada "una bona notícia", segons el director Daniel Tarrida. "Hem viscut una mena de muntanya russa, tota la feina que feia un any que preparàvem, de cop tot podia canviar d'un dia per l'altre", comenta. La qüestió és que aquest any s'han pogut mantenir "actius" i alguns dels concerts passaran a l'edició vinent.

El redescobriment de Bach per part de Mendelssohn centra la vuitena edició, que comptarà amb tres activitats. "Ens interessa veure com, gràcies a Mendelssohn, es va produir una mena de revival de Bach i des de llavors la seva figura es va consolidar, perquè cal pensar que hi havia obres seves que no s'havien interpretat en cent anys", explica Tarrida. Davant la falta de partitures, com per exemple les del corpus de cantates, el director assenyala que per a Bach la música existia en el moment que es tocava: "No es preocupava per editar la música i sovint versionava la pròpia música per a diferents instruments, era molt lliure i no tenia res a veure amb el purisme d'ara".

Originàriament el festival comptava amb divuit activitats i aquesta relació es podia explorar de manera més "extensa". El diàleg s'engegarà amb un concert del pianista Carles Marigó el 7 de juliol al Palau de la Música, al cicle Bach al Palau. "Hem triat les peces més modernes de Bach i les més polifòniques de Mendelssohn, i tindrem una estrena de Joan Magrané, compositor resident del Palau, més una improvisació per acabar del mateix Marigó", diu Tarrida.

La segona de les cites serà a la Filmoteca, el 10 de juliol, amb un nou Flash Bach a través del documental de John Elliot Gardiner i la BBC del 2013 Music in the Castle of Heaven. "Segurament la seva integral de les simfonies de Beethoven al Palau és el que més impacte ha tingut a Barcelona els últims mesos i volíem recuperar aquest documental que comentarà en una taula rodona l'oboista Josep Domènech, que ha treballat amb ell", explica.

Clouran el festival, el 16 de juliol als Jardins del Recinte Modernista (20.30 h), les Cambres del Liceu amb la soprano Elionor Martínez, un concert organitzat amb el Festival Cruïlla XXS. El programa inclou música de cambra de Mendelssohn més àries de Bach, com la sublim Erbarme dich, mein Gott BWV 244.

De cara al Bachcelona 2021, el director ha avançat que col·laboraran amb L'Auditori (cicle Música Antiga) i el Palau (Palau Bach) per oferir un concert amb el violinista barroc Shunske Sato, actual director artístic de la prestigiosa Nederlandse Bachvereniging.