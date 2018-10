Banksy afirma que volia destruir del tot 'Girl with balloon'

L'artista Banksy ha revelat que la polèmica obra 'Girl with balloon' (ara reanomenada 'Love is in the bin'), subhastada el passat 5 d'octubre a la casa Sotheby's, s'hauria d'haver trossejat del tot, però que inesperadament va fallar el sistema. En un vídeo publicat a la seva pàgina web, l'artista britànic ha afirmat que la casa de subhastes desconeixia els seus plans de destruir-la, com molta gent havia assegurat després que la notícia es fes viral.

El vídeo explica que en els assajos "sempre havia funcionat" i mostra com en una prova el quadre es destrueix totalment quan s'activa el mecanisme dins el marc, contràriament al que va passar durant la subhasta, on només es va destruir fins a la meitat. L'obra, una de les creacions més populars de Banksy, es va vendre a Londres per 1,2 milions d'euros, tot i que es calcula que el seu valor ha augmentat després d'aquesta acció.