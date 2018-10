Banksy i l'impacte d'autodestruir una obra de més d'un milió d’euros en una subhasta

"L'impuls de destruir també és un impuls creatiu", comenta el controvertit Banksy citant, segons ell, una frase de Picasso en un vídeo que ja ha tingut vuit milions de visites i en què explica com va destruir una de les seves obres més conegudes, 'Girl with balloon' [Nena amb globus], després que es vengués en una subhasta a Sotheby's per 1,2 milions d'euros.

L'obra d'art es va autodestruir, sense previ avís i davant la sorpresa del públic, en cinc segons. Es tractava d'una còpia en tela que va fer el 2006 de 'Girl with balloon', una obra que havia pintat a les parets d'un carrer del barri de Shoreditch, a l'est de Londres, quatre anys abans. L'artista ha utilitzat aquesta imatge en moltes de les reivindicacions que ha fet a favor dels refugiats.

L'acte de Banksy es va fer durant la fira londinenca de Frieze, que concentra bona part de l'elit de l'art d'arreu del món. Com va explicar l'artista en el vídeo, l'obra duia incorporat un mecanisme (una espècie de trituradora) que va començar a esmicolar el quadre just en el moment que es va vendre. "Fa alguns anys vaig col·locar-hi secretament una trituradora per si alguna vegada algú decidia subhastar l'obra" confessa l'artista.

Com sempre, el misteri envolta aquesta nova acció de l'artista. Ningú ha revelat de moment si Banksy era a la sala o si algú altre va activar el mecanisme perquè l'obra d'art fos trinxada. Tampoc és gaire clar quin va ser el paper de Sotheby's en tot plegat.

La casa de subhastes no ha fet públic –no s'acostuma a fer mai– el nom del venedor. En un comunicat, però, ha aclarit que es tracta d'un col·leccionista privat que va fer les gestions per telèfon i que estan parlant de quin serà el pas següent. Tampoc se sap qui era el venedor, però fos qui fos va comprar l'obra directament a l'artista el 2006.

Normalment les obres d'art es col·loquen sobre una plataforma en el moment de la subhasta. Estranyament, però, aquesta estava penjada a la paret i va ser l'última venda del dia.

La web MyArtBroker.com, que ven algunes de les obres de Banksy, assegura que 'Girl with balloon' augmenta de valor un 20% cada any". I afegeix. "L'acció del cap de setmana només farà que augmentar considerablement el preu de l'obra".