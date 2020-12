Barcelona impulsarà un nou Festival de Novel·la de Ciència-Ficció i Fantasia

El 2018 es va celebrar l 'Any Pedrolo amb l'objectiu de recuperar el llegat d'aquest escriptor que sempre va perseguir la llibertat. Nascut a l'Aranyó el 1918 i mort a Barcelona el 1990, Manuel de Pedrolo va ser infatigable: el seu món novel·lístic és extraordinàriament ric, però la seva obra és també un immens trencaclosques. Ho és perquè és inabastable i perquè moltes de les seves obres van ser víctima de la censura i no es van publicar fins molts anys després d’haver-se escrit. I aquests salts cronològics, a vegades, el van perjudicar. Des d'avui dilluns l'autor de novel·les com Mecanoscrit del segon origen, Joc brut, La terra prohibida, Temps obert i Trajecte final té una placa a la façana de la casa on va viure, al carrer de Calvet número 9 de Barcelona. La instal·lació de la placa es va acordar a la Ponència del Nomenclàtor el setembre del 2020, sol·licitada per la Comissària de l’Any Pedrolo i Barcelona Ciutat de la Literatura Unesco.

El tinent d’alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Joan Subirats, ha destacat, parafrasejant la comissària de l’Any Pedrolo, Anna Maria Villalonga, que “a l’edifici del carrer Calvet 9 s’hi ha escrit, almenys, la meitat de la literatura catalana del segle XX”. I ha volgut aprofitar la commemoració per anunciar que Barcelona acollirà l’any que ve el Festival de Novel·la de Ciència-Ficció i Fantasia. Els detalls del festival es faran públics al voltant del mes de febrer, però Subirats ha avançat que el comissari serà Ricard Ruiz Garzón.