Barcelona només recupera 12 quadres del llegat Muñoz Ramonet

Nou capítol del litigi per les obres que Julio Muñoz Ramonet va llegar a Barcelona: aquest divendres s'ha executat l'ordre de lliurament d'una vintena d'obres d'art localitzades a la finca de Sant Andreu de Llavaneres propietat de les germanes Muñoz Vilallonga.



A les 11 d'aquest divendres -era el dia límit- han arribat les peces recuperades, en concret 12 quadres algunes que pertanyen a la col·lecció Bosch Catarineu, i que són patrimoni públic des de l’any 2012, quan una sentència del Tribunal Suprem dictava el lliurament del llegat a la Fundació Muñoz Ramonet. Les obres les ha portat una amiga de la família a la fundació i posteriorment es dipositaran al MNAC. Les estudiaran i les que puguin tornar a la fundació -les de menys valor-, hi tornaran.

La col·lecció Bosch Catarineu està formada per 370 obres, de les quals n'ha arribat una petita part. 6 de les que havien d'arribar han estat bloquejades per un error d'inventari del secretari judicial, tot i que hi havia un acord previ de les parts perquè n'arribessin una vintena. 4 obres més estan en litigi perquè les hereves diuen que el número d'inventari no correspon amb el que tenen. L'Ajuntament considera la seva actitud "una burla". L'advocat afirma que "han arribat obres bones però no les millors". Un retrat d'una dama de principis del segle XIX ha arribat esquinçat. Ara caldrà fer la valoració del que falta perquè les hereves paguin si no les tornen. L'Ajuntament comença a ser pessimista sobre la recuperació dels fons que l'empresari va deixar a la ciutat.





Al MNAC també hi ha en dipòsit provisional 'L’Anunciació', del Greco, i 'L’aparició de la Mare de Déu del Pilar', de Goya, valorades en set milions d’euros, dues de les peces més importants del llegat que Muñoz Ramonet, enriquit amb l’estraperlo durant la postguerra, havia deixat en herència a la ciutat quan va morir el 1991.